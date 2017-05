Ampliação do Iema Ribeirãozinho atende exigência de mão de obra qualificada para a produção de couro

O Maranhão é um dos estados brasileiros mais promissores no ramo coureiro, sendo o 13º maior exportador do país e o 4º maior do Norte/Nordeste. Os resultados são parte dos investimentos do Governo do Estado no setor, que ultrapassam os R$ 750 mil e incluem a formação de mão de obra.

Foram investidos R$ 364.366,00 na ampliação do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia (Iema) de Ribeirãozinho, Unidade Vocacional responsável pela formação de cerca de 140 alunos no curso de ‘Confecção de artefatos em couro’. A segunda turma recebeu certificados na última sexta-feira (5), durante entrega das novas instalações do prédio.

“Alunos e professores estão felizes com a nova estrutura, que conta com mais conforto e recursos para a melhoria contínua do curso”, diz a gestora do Iema de Ribeirãozinho, Luciana Ribeiro de Oliveira. A unidade ampliada do Iema tem capacidade para atender 300 estudantes.

A oferta do curso de beneficiamento em couro conta com o apoio do Sindicato das Indústrias de Curtimento de Couros e Peles (SindiCouros) e ajuda a formar profissionais para os 1.500 postos de trabalho gerados no polo industrial da cidade, que agrega quatro curtumes.

Outra proposta do curso é proporcionar a abertura de cooperativas e pequenos negócios para produção de artefatos em couro, o que ajuda a alavancar o crescimento do setor na Região Tocantina.

Juntamente com o Iema Ribeirãozinho, são 26 as Unidades Vocacionais espalhadas por todo o estado, onde 5.851 jovens e adultos recebem formação profissional.

Outros investimentos

Mais R$ 90 mil foram investidos na implantação de unidade móvel de couro e calçados, onde alunos do Iema Ribeirãozinho aperfeiçoaram conhecimentos na área. A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia (Seinc) com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Além de formar mão de obra, o Governo do Maranhão investiu em infraestrutura para o desenvolvimento do setor coureiro. Com R$ 300 mil, foi implantada subestação da Companhia Energética do Maranhão (Cemar) em Ribeirãozinho para oferta de energia elétrica aos curtumes e à população do município.

Entre as ações de fortalecimento da cadeia produtiva do couro, também está a ampliação da Curtidora Ribeirãozinho, com inauguração prevista para junho deste ano. A Seinc articulou, ainda, a entrega do selo do Serviço de Inspeção Federal para a empresa Upper Dog, que exporta produtos a partir da raspa do couro para os Estados Unidos e parte da Europa.