Alunos terão passagem livre nos ônibus durante Enem com Cartão do Estudante na Grande Ilha

O governador Flávio Dino anunciou nesta sexta-feira (3) o benefício da gratuidade do ônibus nos próximos domingos (5) e (12) para os alunos que realizarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde que apresentem o Cartão do Estudante. A área de abrangência do benefício é a de domínio do Sindicato das Empresas de Transporte (SET), situada nos quatro municípios situados na Grande Ilha (São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar). A iniciativa é uma parceria com a prefeitura de São Luís.

Pelo Twitter, o governador divulgou os critérios da gratuidade e ainda desejou boa sorte aos vestibulandos. “Domingo do Enem, ônibus será de graça para os estudantes. Basta apresentar o cartão de estudante. O Governo do Maranhão fará o pagamento. Boa prova”, anunciou.

O governador ainda ressaltou que o programa se estenderá para os próximos anos. “O benefício da gratuidade do ônibus no domingo do Enem é para quem tem o cartão estudantil. No próximo ano, vamos ampliar para outros casos.”

O secretário de Estado de Governo, Antônio Nunes destacou que essa é mais uma ação do governador Flávio Dino em prol da juventude: “Arcando com a passagem de ônibus dos estudantes da Grande Ilha que irão se submeter ao Enem nos dois próximos domingos, o Governo está dando mais um auxílio para o crescimento profissional desse jovem”.

Organização do trânsito

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) vai disciplinar e ordenar o trânsito em vários pontos estratégicos e de maior fluxo durante a realização do Enem.

As ações visam facilitar o acesso de estudantes aos locais de prova que ocorrerão em escolas de toda a capital. A ação da SMTT começará a partir das 9h, com agentes de trânsito em viaturas e em pontos específicos no intuito de garantir a fluidez no trânsito. Serão utilizadas também motocicletas para facilitar o deslocamento dos agentes aos locais de difícil acesso no caso de possíveis colisões e bloqueios viários.

A secretaria também autorizou, por meio de portaria, a circulação integral da frota de ônibus da capital, garantindo, assim, o deslocamento dos candidatos. As empresas do Sistema de Transporte Urbano de São Luís deverão operar nos dias 5 e 12 de novembro, das 7h às 11h e das 14h às 18h, com frota total operante programada para os dias úteis.