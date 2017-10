Alcântara ganha 1ª cozinha comunitária quilombola do Brasil e série de obras

O governador Flávio Dino fez uma série de entregas nesta terça-feira (24) na cidade de Alcântara. Foram uma cozinha comunitária, um centro social, asfalto, abastecimento de água e kits esportivos.

A cozinha comunitária quilombola é a primeira desse tipo em todo o Brasil. Ela fica no povoado Marudá e vai atender nove comunidades e outros sete municípios da região. Serão servidas 200 refeições gratuitas por dia, além de cursos na área de Educação Alimentar e Gastronomia.

“Às vezes tem pai de família que chega do serviço cansado, não tem como pescar, aí pode vir pra cá”, diz Joaquim Nascimento, que tem família no povoado. “Essa cozinha foi bem-vinda na comunidade de Marudá e vai ajudar as outras comunidades também”, afirma Anastácio de Lima, morador do povoado.

O governador ressaltou que o Estado vai fazer o custeio anual de R$ 600 mil da cozinha. “As políticas sociais são o centro do nosso governo. É preciso que a riqueza produzida por todo o povo possa chegar até a casa das pessoas. E o modo de garantir que isso ocorra é mediante serviços que são implantados em todas as regiões”, ressaltou Flávio Dino.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Neto Evangelista, afirmou que se trata “de um momento histórico no Brasil inteiro, em que se reconhece a importância das comunidades quilombolas no país”, que “em certo momentos foram renegadas”.

Para o prefeito de Alcântara, Anderson Wilker, a cozinha comunitária representa “um grande avanço na segurança alimentar do nosso Maranhão”.

Água

Também foram entregues três Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água, que funcionam com poços artesianos. Os beneficiados foram os povoados de Jacaré, São Benedito-Timbira e Arenhengaua.

Além do poço, os sistemas têm reservatório de água com estrutura de concreto, caixa de água, redes de distribuição e ligações domiciliares. O governador ainda anunciou que mais três poços serão feitos nos povoados.

“A comunidade sofria muito com a questão da água. Esse poço está fazendo a diferença em nossa comunidade”, diz Venceslau Bastos, morador de um dos povoados beneficiados.

A aposentada Maria Santana conta que “não tinha água, hoje já tem, cada qual em sua torneira. Nunca teve um governador que viesse ao nosso local como está acontecendo hoje”.

“Estamos fazendo um grande investimento na ampliação do abastecimento de água na zona rural. Água para a produção, para as pessoas poderem alimentar seus objetivos de vida e também para garantir que cresça a economia em nosso estado. Os investimentos sociais têm uma dimensão econômica também”, afirmou Flávio Dino.

CRAS

A cidade ainda recebeu um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para facilitar o aceso a serviços e atendimentos. O Bolsa Escola e o Bolsa Família, por exemplo, podem ser pedidos no local. O CRAS em Alcântara vai atender 750 famílias. Já são 115 centros desse tipo entregues desde 2015.

A aposentada Celina Ferreira, 81, faz parte do Grupo Melhor Idade e, com o novo CRAS, tem um local adequado para as atividades: “A gente se sente bem quando faz um trabalho. É uma coisa muito boa que aconteceu”. O centro fica na Avenida Anel do Contorno, s/n, no bairro Caravelas.

Asfalto

Flávio Dino assinou ainda a ordem para a nova etapa do Mais Asfalto na cidade. Os serviços já começaram. São mais sete quilômetros que serão pavimentados, incluindo as ruas do Posto/Coco da Ema, da Granja, Samambais/Vila Airton, Professor Carlos, Rua Nova e a Avenida Anel de Contorno.

“Minha casa enchia de poeira. As ruas eram muito prejudicadas e agora melhorou muito”, conta a moradora Izabel Sousa. “A gente é humilde, a gente precisa.”

“Hoje é dia de integração do Governo do Estado com a Prefeitura de Alcântara”, resumiu o secretário de Comunicação Social e Assuntos Políticos, Márcio Jerry.

O governador também entregou kits esportivos completos para partidas de futebol.