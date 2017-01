Agrônoma da Aged representa região Nordeste no maior fórum de fiscalização de agrotóxicos do país

Com o objetivo de definir os temas que serão discutidos no Encontro de Fiscalização e Seminário Sobre Agrotóxicos (Enfisa) deste ano, a Comissão Organizadora do evento, formada por representantes de todas as regiões brasileiras, se reúne, desde quarta-feira (25) até esta sexta-feira (27), em Belo Horizonte. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged/MA) faz parte da comissão, representando a região Nordeste, pelo segundo ano consecutivo, por meio da coordenadora de Inspeção Vegetal, Filomena Antônia de Carvalho.

De acordo com a agrônoma, este ano, os representantes regionais, além de definir os temas do seminário e das reuniões regionais que compõem o Enfisa, terão o desafio de encabeçar as discussões sobre o comércio de defensivos agrícolas entre os estados. “Nós nos comprometemos a elaborar, com base em uma orientação técnica de alguns anos atrás, uma minuta de Instrução Normativa para que a assessoria jurídica do Ministério da Agricultura aprecie e crie essa instrução para o comércio interestadual de agrotóxicos”, disse Filomena.

O Enfisa, que existe desde 2001, representa o maior fórum do país relacionado à fiscalização de agrotóxicos e reúne órgãos de inspeção estadual, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), bem como câmaras especializadas e conselhos regionais vinculados à agronomia e engenharia. “Representar a região nordeste significa o reconhecimento da seriedade e compromisso da Aged/MA na inspeção vegetal. Também é uma forma de contribuir para tocar o trabalho da fiscalização de agrotóxicos dos estados”, defendeu a coordenadora da Aged/MA.

O próximo Enfisa acontece de 03 a 07 de abril, em Campos do Jordão (SP), e contará, pela primeira vez, com a premiação de trabalhos inovadores na área de fiscalização de agrotóxicos.