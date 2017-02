Agricultores familiares de municípios do ‘Mais IDH’ realizam Dia de Campo

Um dia de compartilhamento de conhecimento. Assim foi nesta quinta-feira, 2, no município de Centro Novo do Maranhão, uma das cidades mais pobres do estado e que está no Plano ‘Mais IDH’.

Cerca de 60 pessoas do povoado Limão participaram de um Dia de Campo, que teve como objetivo socializar as tecnologias adotadas no Plano que já vem mudando a realidade das famílias beneficiadas.

A ação aconteceu na propriedade da agricultora familiar Maria Muniz, que disse que achou uma honra esse Dia de Campo ser na sua área e que, graças ao Mais IDH, está produzindo alimentos.

“O Mais IDH permitiu eu produzir peixe, criar galinha, horta e tem melhorado minha vida. Antes não tinha isso tudo de produção, e hoje tenho,” contou a agricultora.

Para a agricultora Helena Silva, que esteve no Dia de Campo, o Mais IDH está dando condições de sustento às famílias que mais precisam e que este projeto valoriza o pequeno produtor. “A gente hoje come e vende o que produz e queremos progredir mais. O Governo está fazendo a gente se sentir importante”, relatou a agricultora Helena.

Outra beneficiária que participou foi a agricultora Maria Antônia. Otimista, a produtora relatou que a galinha de corte é o que mais tem dado saída, tanto para venda quanto para a alimentação da família. “Quero começar agora a tirar o peixe e sempre levo para vender as verduras no Centro Novo.”

Nesta sexta-feira, 3, vai acontecer outro Dia de Campo, dessa vez, no município de Amapá do Maranhão. A iniciativa de promover este encontro é compartilhar o conhecimento e as experiências que cada beneficiário adquiriu com a implantação dos Sistemas Integrados de Tecnologias Sociais – Sistecs, e Sisteminhas, que permite a produção integrada de alimentos e criação de animais.

O presidente da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural – Agerp, Júlio César Mendonça, enfatizou a importância desse Dia de Campo, que envolveu a comunidade e equipe técnica do Mais IDH e da Agerp. “O ano de 2017 começou muito bem com mais uma ação que mostra a importância da agricultura familiar para a gestão Flávio Dino. Podemos ver claramente que as famílias hoje estão saindo da insegurança alimentar e estão tendo condições para comercializar sua produção. Estamos no caminho certo para a garantir a soberania alimentar e social das famílias rurais,” destacou.

O Plano Mais IDH tem o objetivo de superar a pobreza extrema nos 30 municípios que apresentam os piores indicadores sociais. A realidade de muitas famílias vem mudando e é resultado de um esforço conjunto de todas as áreas do Governo.

“O objetivo do Governo Flávio Dino é tirar todos os 30 municípios incluídos no Plano Mais IDH da pobreza. Temos a certeza de que estamos no caminho certo para mudar o cenário de pobreza que o Maranhão tem carregado durante anos”, disse o secretário de Estado da Agricultura Familiar, finalizou Adelmo Soares.

