Agricultores de 20 povoados são beneficiados com Recebimento Itinerante na Regional Imperatriz

A Unidade Regional Imperatriz da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged/MA) registrou atendimento a 20 povoados e assentamentos, em cinco municípios, pelo Projeto Recebimento Itinerante. Em sua última ação, em convênio com a Associação do Comércio de Insumos Agropecuários da Região Tocantina (Aciart) e a Secretaria de agricultura do município, os agricultores da zona rural de Buritirana tiveram a oportunidade de devolver embalagens vazias de agrotóxicos em quatro postos de recebimento temporários.

“Os pequenos agricultores, em sua maioria, desconhecem e, por isso, descumprem a lei estadual de agrotóxicos. O projeto Recebimento Itinerante, que casa palestras com a implantação de postos temporários, tem a importância de conscientizar a população sobre os agrotóxicos e seus derivados, e dá oportunidade aos produtores de devolver embalagens vazias em seu município, já que a maioria deles não tem condição de devolver na Central, em Imperatriz”, explica o fiscal agropecuário da Aged/MA André Gonçalves Ferreira.

Ao todo, mais de 690 agricultores participaram das capacitações oferecidas pelos agrônomos da Regional Imperatriz da Aged/MA em 2016. Em Buritirana, último município contemplado pela iniciativa, foram realizadas palestras nos povoados de Centro do Zénel, Genipapo, Tabuleirão e Tanque I. Em 2015, outras quatro localidades da cidade haviam sido contempladas.

“Este já é o segundo ano que realizamos o recebimento itinerante no município, nossa intenção é que se torne uma ação tradicional todo ano”, disse o gerente da Aciart, Lourival Sousa.Como resultado, foram recebidos cerca de 360 kg de embalagens vazias de agrotóxicos.

A ação, realizada no dia 30 de novembro, contou com a adesão e aprovação dos agricultores locais. “Essa ação de recolhimento de embalagens de agrotóxico aqui no povoado é muito importante para devolvermos as nossas embalagens”, disse o agricultor assentado do povoado Taboleirão Luís Carlos Oliveira.