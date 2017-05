Agentes Penitenciários ministram curso sobre ‘Tecnologias não Letais’ a agentes do Piauí

Agentes Penitenciários do Maranhão ministraram, entre os dias 24 a 26 de abril, curso sobre ‘Tecnologias não Letais’ a Agentes Penitenciários do Piauí. A iniciativa objetiva o aprimoramento dos servidores no correto manuseio dos instrumentos não letais, e corrobora, de forma efetiva, para fortalecer a parceria entre os dois governos estaduais.O treinamento, que ocorreu na Unidade Prisional de Picos (PI), foi aplicado pela Academia de Gestão Penitenciária (Agepen) do Maranhão, setor ligado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

O secretário titular da Seap-MA, Murilo Andrade de Oliveira, falou sobre o curso.“Este curso, além de estreitar os laços entre as duas secretarias estaduais e, consequentemente, entre os dois governos, contribui para a qualificação dos agentes do Piauí, no intuito de dinamizar as ações de segurança interna em unidades carcerárias daquele estado”, adiantou Murilo.“Além disso, a proposta demonstra que o Maranhão superou aquela imagem de sistema prisional caótico e de agentes despreparados; e agora começa a ser referência em procedimentos de segurança carcerária, ao ponto de serem recrutados para compartilhar tais conhecimentos”, destacou o secretário.

O Curso

Participaram do curso 35 servidores da área de segurança do Piauí, entre os quais estavam 28 agentes penitenciários, quatro policiais militares, dois policiais civis, e um socioeducador. Todos receberam instruções significativas sobre segurança prisional e o trato com a pessoa presa,sempre pautando aaplicação da Lei de Execuções Penais (LEP).

Durante os três dias de curso, os servidores do Piauí receberam aulas práticas e teóricas. Para dar início às atividades, os agentes maranhenses discorreram sobre a Lei 13.060/2014 que trata da normatização da utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo por agentes de segurança pública, em todo país.“A legislação determina que os órgãos de segurança pública, sejam os destinados prioritariamente ao policiamento ostensivo ou à investigação criminal, deverão priorizar, na atuação de seus agentes, o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo”, explicou o diretor da Agepen-MA, o agente penitenciário Fabiano Cavalcante.

Na oportunidade os servidores ainda foram instruídos sobre o uso progressivo diferenciado da força; e em técnicas de utilização de granadas. Eles também receberam aulas sobre técnicas de utilização dos dispositivos elétricos incapacitantes, mostrando como se interrompe um comportamento violento, mas de forma que não provoque riscos à vida desta pessoa em condições normais de utilização. Os agentes conheceram ainda alguns outros artefatos, como: munições, granadas e explosivos, e como cada um funciona. A proposta foi enfatizar o emprego correto de cada um dos equipamentos não letais em ambiente prisional. Além do diretor da Agepen-MA, auxiliaram na ministração das aulas os agentes penitenciários Fernando Martins e Franklin José.