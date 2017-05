9h – Cerimônia de Abertura das atividades do movimento Maio Amarelo no Maranhão, com vistas à conscientização para Segurança no Trânsito – (Cerimonial)

Local: Palácio dos Leões – Auditório

20h – Entrevista com personagens beneficiados com as ações do governo por meio do Live Facebook

Local: Palácio dos Leões – Salão dos Peixes