Agenda do Governador, 29 de setembro, sexta-feira

9h – Agenda em Penalva

Assinatura de O.S no Âmbito do Programa Mais Asfalto

Entrega de 06 Kits Esportivos para a Prefeitura

10h – Agenda em Viana

Inauguração de obras no Âmbito do Programa Mais Asfalto

Visita às obras do Hospital em construção

Entrega de 06 Kits Esportivos para a Prefeitura

11h50 – Agenda em São Bento

Vistoria às obras do Campus da UEMA em São Bento (Construção de 07 novos prédios e adequações nos atuais)

13h30 – Inauguração do CRAS de São Bento; Inauguração de obras no Âmbito do Programa Mais Asfalto e Entrega de 06 Kits Esportivos para a Prefeitura

Local: Travessa Benjamim Constant, s/n, Centro

15h – Agenda em Cururupu