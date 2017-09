Agenda do Governador, 28 de setembro, quinta-feira

9h – Agendas em Santa Quitéria

Assinatura de O.S no âmbito do Programa Mais Asfalto

Assinatura de O.S para Recuperação da Estrada Chapadinha / Pirangi

Entrega de 05 Kits Esportivos para a Prefeitura

15h – Solenidade de Ações de Fortalecimento da Agricultura Familiar

Local: Palácio Henrique de La Rocque – Auditório

Entrega de Tratores para o Fortalecimento da Agricultura Familiar em 21 municípios; Entrega de Veículos e computadores para atuação da Agerp em 5 regiões do Estado (Baixada Ocidental, Munim, Baixo Parnaíba, Mearim e Vale do Pindaré); Entrega de Títulos Coletivos de Terra, beneficiando 158 famílias do município de Anajatuba; Anúncio dos Resultados das Chamadas Públicas do Babaçu, Juçara, SAF/BNDES, Casas Familiares Rurais e Escolas Agrícolas.

16h30 – Assinatura da Ordem de Serviço de Kits Sanitários para municípios do Plano Mais IDH

Local: Palácio dos Leões – Auditório