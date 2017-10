Agenda do Governador, 25 de outubro, quarta-feira

9h30 – Participar da Abertura do 3º Encontro de Articuladores Estaduais da Agenda Criança Amazônia: Construindo caminhos para a realização do Selo UNICEF

Local: Palácio do Governo do Estado do Pará, Av. Doutor Freitas, nº 2.531, Bairro Sousa, Belém (PA)

15h – Visita de Estudantes de mais uma edição do Tour Jovem Cidadão de Carolina e Guimarães

Local: Palácio dos Leões

Participantes:

35 alunos do Município de Guimarães

4 professores do Município de Guimarães

José Henrique Canavieira Schalcher – Secretário de Esporte e Juventude do município de Guimarães

25 alunos do Município de Carolina

2 professores de Município de Carolina

18h30 – Solenidade de Abertura da 14ª Semana de Ciência e Tecnologia do Maranhão – Tema: “A Matemática está em tudo” – (Cerimonial: Telma (98) 98882-5613)

Local: Avenida Teresina, s/n, Centro – Timon