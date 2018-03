Agenda do Governador, 24 de março, sábado

9h – Agenda em Parnarama – Povoado Paiol do Centro

Local: Povoado Paiol do Centro, margens da MA – 034

Autorização para implantação asfáltica da estrada vicinal que liga a MA- 034 ao Povoado Paiol do Centro – SINFRA

10h30 – Agenda em Buriti Bravo: Solenidade de inauguração da implantação asfáltica de 86 km da MA- 034 / Rodovia Dr. Humberto Coutinho

Local: Rotatória Sapucáia

12h – Agenda em Buriti Bravo: Inauguração de obras no âmbito do Programa Mais Asfalto –

Local: Entorno da praça José Costa Sobrinho – Centro

12h45 – Agenda em Buriti Bravo: Inauguração de obras de pavimentação asfáltica realizada pelo município

14h30 – Agenda em Buriti Bravo / Café Buriti: Vistoria ao reinício da obra de implantação de pavimentação asfáltica da MA 282 e assinatura de convênio com a prefeitura de Lagoa do Mato para urbanização da Avenida Principal e Rua Pau Brasil

Local: Entroncamento do Povoado Café Buriti com a Estrada de Lagoa do Mato (MA – 282)

16h – Agenda em Passagem Franca: Solenidade de Assinatura de Convênio com a prefeitura no valor de R$ 2.000.000,00 para revitalização de praça – (Cerimonial – Thagianne)

Local: Av. Dr. Wilson, Bairro Aeroporto