Agenda do Governador, 15 de dezembro, sexta-feira

Timon e Bacabal pelo Programa Tour Jovem Cidadão, Geração Ciência, Cartão Transporte Universitário, Juventude Prevenida, Juventude Esporte em Ação, Plano Estadual de Juventude e Sucessão Rural, Aulão do ENEM

Local: Palácio dos Leões – Sala de Visitação

10h – Posse dos Exmos. Senhores Desembargadores – Sr. José Joaquim Figueiredo dos Anjos, Lourival de Jesus Serejo Sousa e Marcelo Carvalho Silva

Local: Sala das Sessões Plenárias – Palácio Clóvis Bevilácqua – Tribunal de Justiça – Av. Dom Pedro II S/N – Centro

14h – Reunião com o Sec. Marcelo Coelho – SEMA

Local: Palácio do Leões – Sala de Reuniões

15h – Assinatura do Termo de Colaboração da Chamada Pública do “Projeto Maranhão Mais Justo e Solidário” e Posse do Conselho Estadual de Economia Solidária

Local: Sala da Linha do Tempo da Casa do Maranhão (ao lado do auditório)

16h – Entrega de instrumentos e mobiliários no âmbito do Projeto Maranhão Musical com a participação do Ministro Sarney Filho

Local: Casa do Maranhão

19h – Inauguração da nova sede da FAMEM e Homenagem “Comenda do Mérito Municipalista José Ribamar Fiquene” – Federação dos Municípios do Estado do Maranhão – FAMEM

Local: Av. dos Holandeses, nº 06, Quadra 08, Calhau