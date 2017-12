Agenda do Governador, 13 de dezembro, quarta-feira

9h – Inauguração da Casa de Apoio ao Paciente com Câncer

Local: Próximo à Capela de São Dom Pedro

17h30 – Reunião com o Sec. Marcelo Coelho – SEMA

Local: Palácio do Leões – Sala de Reuniões

18h – Reunião com o Sr. Duarte Júnior – Presidente do PROCON

Local: Palácio dos Leões – Sala de Reuniões

20h – Culto em Ação de Graças e Cerimônia de Posse como Capelão do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão do Reverendo José Batista Da Hora

Local: Primeira Igreja Presbiteriana de São Luís, Rua do Mocambo, 374 – Centro