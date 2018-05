Agenda do Governador, 11 de maio, sexta-feira

9h – Agenda em Estreito –

Local: Praça Virgílio Franco Bairro Cibrazem – (em frente a Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar)

• Assinatura de ordem de serviço para Construção da Praça Virgílio Franco

• Inauguração da 1ª etapa do Programa Mais Asfalto – SINFRA

• Visita às obras da UEMASUL – Secti

• Entrega de 2.000 kg de Sementes de Feijão – SAF

11h – Agenda em Porto Franco

Local: Av Tancredo Neves, Praça do Mercado

• Assinatura de OS para início das obras de pavimentação asfáltica no âmbito do Programa Mais Asfalto – SINFRA

• Assinatura de autorização para a Sinfra licitar as obras da ponte do Rio Flores.

• Entrega de 1.500 kg de Sementes de Feijão – SAF

14h30 – Agenda em Pastos Bons –

Local: Rua Floriano Peixoto – Bairro Centro Histórico

Inauguração de Reforma e Adequação do CE Professor Ribamar Torres – SEDUC

Inauguração do Farol do Saber – SEDUC/SECTUR

Entrega simbólica de dois Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água nos povoados Barra e Malhada – SEDES

16h – Agenda em Nova Iorque –

Local: Quadra 1 s/n – Centro

– Retomada das Obras de Urbanização e Revitalização da Praça Central – Convênio / SINFRA

– Inauguração de Reforma e Adequação do CE Anália Neiva

– Autorização para realizar licitação das obras da Ponte – SINFRA