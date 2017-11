Agenda do Governador, 1° de novembro

9h – Solenidade de Posse do Presidente da Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense – AGEMSUL, Senhor Frederico Clementino Ângelo (Imperatriz)

Local: Auditório do Palácio do Comércio, Rua Bom Futuro, Bairro: Centro

10h – Visita ao Centro de Oncopediatria, instalado no Hospital São Rafael

Local: Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, Bairro: Centro

11h – Vistoria às obras da Avenida Beira Rio

Local: Avenida Newton Bello, próximo ao IFMA

11h40 – Entrega de Pavimentação Asfáltica, no âmbito do Programa Estadual Mais Asfalto

Local: Avenida Newton Bello, próximo ao IFMA

12h15 – Entrega da Unidade do VIVA / PROCON

Local: Tocantins Shopping, Rua Piauí, Bairro: Centro

14h – Inauguração da Unidade Escolar Alfredo Nunes, no âmbito do Programa Escola Digna – (Povoado Barreira do Pau D’Arco)

Local: Povoado Barreira do Pau D’arco

15h – Agenda em Senador La Rocque (Povoado Traíra dos Motas)

Local: Povoado Traíra dos Motas

Inauguração da Escola Digna no Povoado Traíra dos Motas – SINFRA/SEDUC

Inauguração do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água para a Escola e Comunidade no Povoado Traíra dos Motas – SINFRA

16h – Agenda em Senador La Rocque

Local: Rua Ruy Barbosa, esquina com a MA – 122, Bairro: Centro

Entrega de 204 itens esportivos

Assinatura de O.S. para Reforma do Mercado Municipal na sede – SINFRA

Assinatura de O.S no âmbito do Programa do Mais Asfalto na sede – SINFRA

Anúncio de reinício das obras do Hospital de 20 leitos – SINFRA

18h30 – Visita ao 15º Salimp – Salão do Livro de Imperatriz

Local: Centro de Convenções, Rua Hermes da Fonseca, S/N, Centro