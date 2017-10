Agenda do Governador, 04 de outubro, quarta-feira

8h – Agenda em Zé Doca

Vistoria às obras do Programa Mais Asfalto

Inauguração da Delegacia de Zé Doca

Vistoria às obras do Núcleo de Educação Integral

Vistoria às obras de construção de Escola de Ensino Médio de 06 salas

Entrega de 06 kits esportivos

Programações propostas pela Prefeitura:

Inauguração do Centro de Especialidades em Saúde Inauguração do laboratório com aparelho de ponta Entrega de Unidade de Exames Móveis para coletas na SEDE e Zona Rural; Entrega de 02 viaturas para guarda municipal Inauguração das obras de ampliação e modernização com aquisição de novos equipamentos para o Hospital Dr. Isaías Inauguração da Quadra Poliesportiva do Bairro Vila Nova Exposição da motoniveladora, do ônibus escolar e da viatura da PM, recebidos recentemente do Governo do Estado.



16h – Proferir Palestra na abertura do evento “Janela de Oportunidade – Contratação com o Governo do Maranhão”

Local: Auditório Alberto Abdalla, Fiema