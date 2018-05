9h – Agenda em Barra do Corda

• Inauguração do SSAA na sede – CAEMA

• Inauguração do Ciretran – DETRAN

• Visita ao Núcleo de Educação Integral

• Visita às obras da MA-012 – Barra do Corda / São Raimundo Doca Bezerra – SINFRA

14h – Agenda em Peritoró

Inauguração da Delegacia – SINFRA / SSP – Rose informou que está ok, irá resolver as pendências.

Anúncio da reforma da Rodoviária

Entrega do Mercado Público Municipal “Luiz Montenegro Tavares” – agenda sugerida pelo Sr. Adelmo Soares