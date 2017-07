Aged promove palestras de sanidade equídea para criadores e veterinários na Expoimp

Para prevenir e combater casos de anemia e mormo na região tocantina, especialmente em Imperatriz devido os altos índices de ocorrências na localidade, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged) promoveu, na 49ª Expoimp, palestras sobre sanidade equídea, voltadas para criadores, veterinários e secretários municipais de Agricultura e Pecuária da região.

Para o criador e secretário de Agricultura de Estreito, Welton Carvalho, a capacitação foi importante para o município. “Em nossa região, a sanidade equídea é um fator ligado diretamente com a economia, saúde pública e principalmente na questão sanitária da criação dos equídeos. Os conhecimentos que adquiri aqui serão colocados em prática no meu município por meio da secretaria que sou gestor e também na minha propriedade”, argumentou.

O fiscal estadual agropecuário que ministrou as palestras, Eric Takashi, explicou a importância da realização destas palestras e pontuou a aceitação e participação dos dois públicos aos quais foram destinadas: “Foram abordados principalmente a questão das doenças e a prevenção das mesmas com relação ao rebanho, tendo uma boa aceitação do público, fator muito positivo devido os altos índices de ocorrência dessas doenças nesta regional, em um segundo momento tivemos um público de veterinários, onde trabalhamos a importância da realização de um trabalho bem feito e dentro dos critérios exigidos para os resultados esperados. Em ambas tivemos resultados muito satisfatórios”.

O criador do município de Governador Edson Lobão, João Miranda ressaltou que o curso “favorece muito os criadores, por ajudar aqueles que não tem muita experiência e conhecimento nesse sentido e acabam deixando de tomar certos cuidados, arriscando a saúde da criação. Participar dessas palestras está sendo muito benéfico para todos os criadores da região e só temos o que agradecer por isso”.