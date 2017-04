AGED e Prefeitura de Raposa celebram mais uma parceria

Para expandir e fortalecer as ações de defesa agropecuária nos municípios do estado, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED), celebrou mais uma parceria com a Prefeitura Municipal de Raposa, que compõe a Unidade Regional de São Luís.

Na ocasião, foi assinado um termo de compromisso e cessão de veículo para prefeitura, por meio da Secretaria municipal de Agricultura, neste caso, o veículo será utilizado pela prefeitura para as ações de defesa e inspeção agropecuária realizadas no município em conjunto com a Aged, o que possibilitará a expansão das atividades desenvolvidas.

A Prefeita do município, Talita Laci, destacou a importância desta parceria para o município e para o fortalecimento das ações desenvolvidas pela secretaria de agricultura, como forma de aproximar os agricultores e criadores, além de poder atender suas necessidades de forma mais eficaz. “Agradecemos muito o apoio e a parceria da AGED, que está sendo muito importante porque nosso município não possuía esse elo entre a Secretaria municipal de agricultura e o Governo e, hoje, podemos contar com todo esse apoio, acredito que nessa parceria só quem tem a ganhar são os próprios agricultores e criadores da Raposa”, afirmou.

O Presidente da AGED, Sebastião Anchieta, ressaltou o trabalho em conjunto que está sendo desenvolvido, frisando os benefícios que serão alcançados, com mais parcerias que estão por vir, não somente com o município da Raposa, bem como outros municípios. “Assinamos mais um termo de parceria com a prefeita Talita Laci, que será muito positiva, poderemos expandir as atividades da Agência de Defesa Agropecuária no município de Raposa, para melhorar cada vez mais o serviço de defesa agropecuária no estado”, disse.