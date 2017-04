Aged concede registro para construção de fábrica de laticínios em Arari

A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged) concedeu o registro no Serviço de Inspeção Estadual para a ‘Fábrica de Laticínios Zero Grau’, localizada no município de Arari, pertencente da Unidade Regional de Viana. A assinatura do registro possibilita à mesma a comercialização de seus produtos em todo o estado.

O registro da empresa passou por vistorias in loco, análise e acompanhamento do projeto de construção e de rótulo, para então receber o selo de registro, que garante produtos com segurança alimentar para a população, além de gerar emprego, renda e fortalecer a economia do estado, indo na contramão do cenário nacional de crise.

A responsável pelo setor de Leite e Derivados do órgão, Alessandra Lima, destacou todo o trabalho desenvolvido pelo setor de inspeção e a importância no mesmo, para os consumidores, bem como para as empresas: “O processo de registro é indispensável, pois ele atesta a qualidade do produto que pretende ser oferecido pela empresa e assegura o consumidor do alimento que pretende consumir, se trata especialmente de uma questão de segurança alimentar”.

Para o proprietário da Zero Grau, Raimundo Everton, este selo de registro representa um grande passo para sua empresa, perante os consumidores e perante os investimentos já planejados para a mesma, além de afirmar que nova possibilidade de comércio em todo o estado, consolidando o fortalecimento da empresa. “Estou muito satisfeito de estar recebendo o registro da minha empresa, que no meu entendimento tem uma importância muito grande, considerando que este selo representa a boa conduta da nossa empresa e a segurança que nossos consumidores podem ter em relação aos nossos produtos, sendo este o nosso maior propósito”, disse.

O presidente da Agência Estadual de Defesa Agropecuária, Sebastião Anchieta, frisou a importância deste registro para a economia maranhense e para os consumidores. “Para nós é uma alegria imensa propiciar que mais uma empresa possa colocar seus produtos no mercado maranhense, tendo a certeza que este registro possibilitará a expansão dos negócios da empresa, gerando empregos para região e oferecendo aos consumidores produtos de qualidade”, finalizou.