Aeronáutica condecora comandante geral da Polícia maranhense

Na manhã desta quinta-feira (20), o Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, coronel Frederico Pereira foi agraciado com a Medalha Mérito Santos-Dumont entregue no Centro de Lançamento de Alcântara(CLA), pelo coronel engenheiro Luciano Valentim, diretor do centro. A Cerimônia Militar realizou-se em comemoração ao 144° aniversário de Alberto Santos-Dumont, patrono da Aeronáutica.

A medalha Mérito Santos-Dumont é uma distinção concedida a militares da Força Aérea Brasileira que tenham se destacado no exercício de sua profissão, a militares das Forças Armadas nacionais e estrangeiras que se tenham tornado credores de homenagens especiais da Força Aérea Brasileira e aos cidadãos brasileiros e estrangeiros que tenham prestado notáveis serviços à Aeronáutica. A medalha foi instituída no ano de 1956 em homenagem ao espírito imortal do brasileiro Alberto Santos-Dumont, por ocasião das comemorações do cinquentenário do primeiro voo de veículo mais pesado-que-o-ar.

Estiveram presentes na cerimônia o coronel Frederico Pereira, comandante geral da PMMA; o coronel Honório, comandante do CPAM-3; os Vereadores de Alcântara, Claudielson Basson Guterres e Luís Fernando Martins; o capitão de fragata Jefferson Oliveira de Almeida, representando a Capitania do Portos do Maranhão; o comandante do destacamento de controle do espaço aéreo de São Luís, capitão especialista Claúdio Nogueira da Silva; a comandante do esquadrão de Saúde de Alcântara, a capitã dentista Maria Carmem Rodrigues; o secretário de Segurança com Cidadania de São Luís, Breno Galdino; o vice-prefeito de Alcântara, João Francisco Leitão, além de oficiais e praças das Forças Armadas e Forças Auxiliares.

O comandante geral da PMMA, coronel Frederico Pereira, agradeceu a homenagem. “Sinto-me honrado em receber tão valiosa comenda da Força Aérea Brasileira , instituição que muito contribui salvaguardando o espaço aéreo brasileiro e sinto-me mais feliz ainda por representar assim, a briosa Polícia Militar do Maranhão”, declarou o coronel. Na ocasião, além do comandante da PMMA, foram homenageados também: o suboficial da Aeronáutica, Edson do Nascimento Bezerra; o primeiro sargento, Marcio Andrey de Araújo e o primeiro sargento, Jonatas Monteiro Moraes, estes últimos do corpo de praças da Força Aérea.