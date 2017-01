Adiado para 24 de fevereiro o prazo para pagamento do IPVA com 10% de desconto 

A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Portaria 048/17, adiou para 24 de fevereiro o prazo para pagamento com 10% de desconto, em conta única, do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA).

O calendário de pagamento da 1ª, 2ª e 3ª cotas não sofreu alterações e os contribuintes podem realizar o pagamento de acordo com o final da placa dosveículos (ver tabela abaixo).

Atualização de endereço (até) Final de placa 1ª Cota 2ª Cota 3ª Cota Início da fiscalização 07/02/2017 1 e 2 07/02/2017 07/03/2017 07/04/2017 07/05/2017 10/02/2017 3 e 4 10/02/2017 10/03/2017 10/04/2017 10/05/2017 13/02/2017 5 e 6 13/02/2017 13/03/2017 13/04/2017 13/05/2017 17/02/2017 7 e 8 17/02/2017 17/03/2017 17/04/2017 17/05/2017 24/02/2017 9 e 0 24/02/2017 24/03/2017 24/04/2017 24/05/2017

Pagamento nas agências do Banco do Brasil

Em um acordo do Governo do Estado do Maranhão e o Banco do Brasil, ficou garantido aos proprietários de veículos a realização do pagamento do IPVA, DPVAT e taxas do Detran, relativo ao licenciamento do veiculo do ano de 2017, também diretamente nos caixas de agências e postos de referido banco, até a data final no calendário já divulgado pela Sefaz e Detran. Ficam também disponibilizadas as vias online e por intermédio de correspondentes bancários devidamente autorizados do BB.

A partir do site do Detran, no ícone ‘Licenciamento 2017’, o contribuinte pode emitir o Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE) com o valor do IPVA e demais despesas do licenciamento, como taxa do Detran, seguro DPVAT e eventuais multas de trânsito, que podem ser pagas nos estabelecimentos correspondentes do Banco do Brasil.

Recebimento do Documento de Licenciamento no domicílio

Após o pagamento do imposto, da taxa e do seguro DPVAT, o contribuinte receberá em seu endereço, em até dez dias úteis, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

O CRLV devolvido pelos Correios estará disponível no Viva Cidadão da Beira Mar, quando se tratar de municípios da jurisdição de São Luís. Nos demais, o documento ficará disponível nas respectivas Ciretrans.