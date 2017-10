“Acreditei desde o início que iria acontecer”, diz morador do Minha Casa, Meu Maranhão

Criado pelo Governo do Maranhão para melhorar a qualidade das moradias de áreas rurais e urbanas do estado, o Programa Minha Casa, Meu Maranhão realiza a primeira grande entrega de habitações dignas, nesta sexta-feira (13), em Água Doce do Maranhão.

Cem famílias dos povoados Iguajirú, Frexeiras e Coqueiro receberam as casas, com investimentos de R$ 2,5 milhões. Mais de mil famílias ainda serão contempladas nesta primeira fase.

As obras foram iniciadas em maio deste ano e incluem a substituição das antigas moradias de taipa e barro por construções de alvenaria, com serviço de abastecimento de água. Com a ação, o Governo inicia a redução de casas precárias nos municípios maranhenses de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Para o governador Flávio Dino a aplicação do dinheiro público com seriedade transforma a vida das pessoas, com a garantia dos direitos sociais e gerando resultados efetivos. ” Aqui em Água Doce as demandas históricas estão sendo atendidas, nenhum governo olhou para as necessidades deste povo. A entrega destas casas é um exemplo de que quando exercitamos a boa política conseguimos mudar a vida dos maranhenses”, afirmou o governador.

As novas casas mudam a vida de maranhenses como o casal Antônio José Quaresma e Rosemir Pereira Gomes, moradores do povoado Centrinho, em Conceição do Lago-Açu. O município também vai receber o Minha Casa, Meu Maranhão nas próximas semanas.

“Meu sonho maior é ter a salvação e depois era ter uma casa boa para morar com a minha família e hoje sei que esse sonho está mais perto ainda. Acreditei desde o início que o Governo iria fazer acontecer e agora estamos a pouco tempo de receber nossa casa das mãos do governador”, conta o pescador, que vive com a esposa e dois filhos.

O Minha Casa, meu Maranhão integra as ações do Plano de Ações Mais IDH, que tem como meta elevar os indicadores sociais nos 30 municípios mais pobres do Maranhão.

Primeira fase

Ainda fazem parte da primeira fase de entregas as casas construídas nos municípios de Governador Newton Bello, Belágua, Marajá do Sena, Cajari, Santa Filomena do Maranhão, Amapá do Maranhão, Serrano do Maranhão, São João do Sóter, Afonso Cunha, Santana do Maranhão, Satubinha, Água Doce do Maranhão, Araioses, Conceição do Lago Açu e Lagoa Grande do Maranhão, totalizando 1.500 habitações.

Plano Mais IDH

O Plano de Ações Mais IDH é uma estratégia do Governo do Maranhão para transformar a realidade social dos municípios com piores índices sociais do estado. O programa é composto por ações estratégicas nas áreas de saúde, educação, produção e renda e gestão.