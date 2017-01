Ações integradas vão garantir segurança do ‘Carnaval de Todos 2017’

Com o objetivo de garantir a segurança de todos os brincantes durante as festas de Carnaval e Pré-carnaval do Maranhão, a equipe da Secretaria de Estado da Cultuar e Turismo (Sectur) apresentou, na tarde desta terça-feira (31), toda a programação das festas para os órgãos de segurança pública do Governo do Estado e da Prefeitura de São Luís.

Assistiram à apresentação realizada pelo Secretário de Estado da Cultura e Turismo, Diego Galdino, o secretário de Estado da Segurança Pública (SSP), Jefferson Portela, o secretário de Segurança Comunitária da Prefeitura de São Luís, Breno Galdino, e representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Blitz Urbana, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT).

“A segurança já é uma marca dos eventos realizados na gestão Flávio Dino e o carnaval 2017 não pode ser diferente. Nós sempre realizamos os projetos em parceria com a segurança, priorizando projetos que levem alegria e lazer para a comunidade e turistas, mas que também garantem a segurança e bem-estar de todos os envolvidos”, destacou o Secretário Diego Galdino.

O secretário destacou que os pontos de festa e os horários de início e término dos eventos foram pensados para garantir a diversão com tranquilidade. As festas serão realizadas na Madre Deus, Beira Mar, Praia Grande, Espigão Costeiro e Lagoa da Jansen, com término previsto para, no máximo, 1h.

“É muito bom quando podemos construir juntos. Hoje estamos aqui com todos os dirigentes de segurança estaduais e municipais para definir o plano de controle das festas de carnaval e pré-carnaval, que certamente vão geral grande movimentação. A intenção é trabalhar de forma integrada para montarmos uma malha de proteção”, frisou o secretário de Segurança Pública, Jefferson, Portela.

Além da questão do policiamento, outras medidas de segurança pública também foram debatidas na reunião, como iluminação pública, bloqueio e alteração no sentido de algumas de vias.

PRÉ-CARNAVAL DE TODOS 2017

Fevereiro

Canto da Cultura (Praia Grande)

Todas as quintas-feiras a partir das 18h

Nauro Machado (Praia Grande)

Todas as sextas-feiras, a partir das 18h

Praça dos Catraieiros (Praia Grande)

Bloco da Imprensa todos os sábados, a partir das 16h

Praça da Lagoa

Programação infantil todos os sábados, a partir das 17h

Praça da Saudade (Madre Deus)

Todos os domingos, a partir das 18h

Espigão Costeiro

Todos os domingos, a partir das 21h

CARNAVAL DE TODOS 2017

Realizado entre os dias 25 e 28 de fevereiro, o “Carnaval de Todos 2017”, além dos bairros já tem pontos garantidos para a folia, confira:

Programação de 25 a 28 de fevereiro

Praça da Saudade (Madre Deus)

Vila Gracinha (Madre Deus)

Largo do Caroçudo (Madre Deus)

Beco da Casa das Minas (Madre Deus)

Circuito São Pantaleão (início da Cajazeiras e término na Casa das Minas)

Programação sábado (25)

Praça da Lagoa (Bailinho infantil a fantasia)

Programação domingo (26)

Espigão Costeiro

Programação segunda-feira (27)

Laborarte

Programação terça-feira (28)

Circuito Beira Mar (início na Cabeceira da Ponte São Francisco e término na Casa do Maranhão)