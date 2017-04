Ações em Capinzal do Norte encerram segunda edição da ‘Caravana Governo de Todos’

Dona Maria Lúcia Oliveira tem 19 filhos, e, pela primeira vez, ao longo dos seus 58 anos, passou por uma consulta médica e realizou exames para verificar a saúde, durante a ‘Caravana Governo de Todos’. O que parece inacreditável para alguns, é uma realidade constantes para outros. No Maranhão, o desafio é fazer as políticas públicas chegarem a quem por anos ficou negligenciado pelo poder público. E, por isso, para além das ações permanentes, o Governo do Estado realizou mais uma edição da Caravana, que encerrou neste sábado (8), em Canpinzal do Norte, oferecendo um leque de serviços à comunidade.

Articulada pela Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos do Maranhão (Secap), em parceria com outras pastas do Estado, a ‘Caravana Governo de Todos’ passou na sexta-feira por Santo Antônio dos Lopes e Governador Archer e encerrou as atividades neste sábado em Capinzal do Norte. Oferecendo serviços como os do Viva, atendimentos na Carreta da Mulher, demandas da saúde, assistência para produtores, ouvidoria, além de atividades culturais e esportivas.

O secretário de Estado da Comunicação e Assuntos Políticos, Marcio Jerry, destaca que a ‘Caravana’ tem cumprido o papel importante de assegurar serviços, mas principalmente de ouvir diretamente a população. “Estamos na segunda rodada da Caravana. Fizemos a primeira na Baixada e agora, aqui, no médio sertão, com mais uma experiência exitosa. Estamos acompanhado de vários colegas secretários de Estado, com várias ações do Governo presentes, e mais do que as ações, temos aqui mais uma grande oportunidade de diálogo permanente com a população, compromisso renovado, e de parcerias atualizadas com os gestores municipais”, destacou o secretário Marcio Jerry.

Entre os serviços ofertados, a Secretaria de Estado da Mulher (Semu) disponibilizou mamografia, preventivo, exames de HIV, sífilis e hepatite, além de orientação sobre a Lei Maria da Penha, com a Carreta da Mulher. Foi por todos esses serviços que passou a dona Lúcia. “Eu nunca fiz exame de nada, uma vez verifiquei minha pressão, mas só isso mesmo. Tive meus 19 filhos em casa. E hoje tive essa oportunidade”, contou dona Lúcia.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) também ofereceu outros importantes atendimentos, além de consultas médicas, teve aferição de pressão e glicemia, orientação e exame de hanseníase, na saúde bucal teve limpeza dentária e aplicação de flúor, além de educação em Nutrição. A Vigilância Epidemiológica também garantiu todas as vacinas ofertadas pela rede pública de saúde. A lavradora de Santo Antônio dos Lopes, Elizelda França, 50 anos, fez consulta médica e teste rápido de glicemia e pressão e aprovou a oportunidade. “Isso é muito bom para as pessoas que não tem oportunidade de ver um médico. Eu, por exemplo, com a consulta de hoje não preciso ir a outro município e nosso dia-a-dia já é tão difícil”, relatou a senhora.

O Viva integrou a Caravana ofertando emissão de diversos documentos e orientação, retirada de boletim de ocorrência, consultas (NIT, PIS/PASEP, bolsa família), inscrições em concursos e outros serviços online. Maria da Silva Sobral mora em Governador Archer e foi levar a neta de 10 anos para tirar a primeira carteira de identidade. “Achei ótimo, é uma ajuda para que não tem. Se não fosse isso a gente precisaria ter que ir em Presidente Dutra, gastando mais dinheiro sem ter”, relatou dona Maria da Silva.

Vários outros serviços estão sendo desenvolvidos pela Caravana. A Secretaria de Estado de Controle e Transparência, por exemplo, dispôs de ouvidores espalhados três municípios para coletar sugestões e pleitos da população a serem desenvolvidos pelo Governo do Estado, ação aprovada por quem pôde realizar relatos. “Quando a gente fala as coisas são mais fáceis de serem resolvidas. Quando vocês vêm aqui e coletam nossas reclamações, nos ajudam a resolver as demandas do nosso município”, opinou Marquielda de Oliveira, moradora de Santo Antônio dos Lopes, protocolando manifestação na Ouvidoria do Estado.

Ao longo dos dois dias, também teve entrega de sementes do Programa Mais Semente, atendimento ao agricultor familiar. A Sagrima e Aged fizeram esclarecimento sobre a febre aftosa. Já a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) aproveitou para reuniu com os professores da rede estadual dos municípios, realizando as escutas pedagógicas que tem como objetivo debater estratégias para melhorar os índices educacionais. E Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social ofereceu informações a cerca do programa Bolsa Escola e diálogos com os servidores dos Cras. A programação foi encerrada com apresentação da Cia Cambalhota, fazendo apresentação teatral para a criançada.

A Caravana é articulada pela Secap, em parceria com outras pastas do Estado e acontecerá regularmente até o fim do ano, alcançando todas as regiões do Maranhão. Nesta edição ainda contou com a participação dos secretários de Estado de Saúde, Carlos Lula, de Ciência e Tecnologia, Jonathan Almada, de Políticas Públicas, Marcos Pacheco, de Projetos Especiais, Pierry Januario, de juventude, Tatiane Pereira, da Mulher, Laurinda Pinto, e a deputada estadual Ana do Gás.

Capinzal do Norte

Em Capizal do Norte, na companhia do prefeito André Portela, o secretário Marcio Jerry participou de entregas da gestão municipal. Foram visitados a Unidade Básica de Saúde da Família Anastácia Duarte Lima e o Centro de Atenção Psicossocial.

Escola Digna

Em Capinzal do Norte, no sábado (8), outra escola foi entregue reformada à população através do Programa Escola Digna. Desta vez foi o Centro de Ensino Valnice Bertoldo Lima Cordeiro, que passou por reforma no telhado, piso, melhoria nas redes elétrica e hidráulica, banheiros e pintura, entre outros, com investimentos na ordem de R$ 118.695,06. Com seis salas de aula, a escola beneficia cerca de 300 alunos do ensino médio, como Venâncio Oliveira Lopes, 15 anos, e faz 2º ano. “A escola que a gente estuda nos define, então a reforma acaba ajudando a nossa capacidade de aprendizagem dentro e fora da sala de aula, porque nossa escola vai ser bem vista na nossa comunidade”, defendeu o jovem.

A secretário adjunto de Estado de Educação, Anderson Lindoso, anunciou a reforma completa do ginásio e a climatização da escola. São investimento importante do Governo do Estado para melhorar a educação no Maranhão. “Estamos entregando aqui em Capinzal do Norte a quarta escola em uma semana, e ao mesmo tempo, em Matões do Norte e Timon, o secretário Felipe Camarão também entrega escolas completamente reformadas. É o Programa Escola Digna cada vez mais levando dignidade para os estudante do Maranhão”, pontuou Anderson.