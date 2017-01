Ações educativas da Campanha ‘Férias em Trânsito’ chegam ao Rio Anil Shopping

Até o dia 31 deste mês, o Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA), por meio da Coordenação de Educação para o Trânsito, realiza, em São Luís e em diversos municípios maranhenses, as ações da Campanha ‘Férias em Trânsito’. A iniciativa visa conscientizar motoristas e pedestres sobre a importância de condutas adequadas no trânsito e sobre o uso de itens obrigatórios de segurança nos veículos. Nesta quinta-feira (19), as abordagens educativas foram realizadas no Rio Anil Shopping.

Durante a ação, os educadores distribuíram panfletos e fizeram demonstrações ao público sobre o uso correto da cadeirinha para o transporte de crianças nos automóveis. O chefe da Divisão de Orientação de Trânsito, Gilmárcio Lopes, explicou que as ações da campanha nos shoppings de São Luís permitem que as mensagens educativas alcancem mais cidadãos.

“As pessoas vão ao shopping, também, em busca de lazer e comodidade e esse fluxo aumenta nas férias quando muitas famílias aproveitam para se divertir com os filhos. O propósito do Detran é conscientizar cada cidadão que a melhor diversão é aquela feita em segurança, não importa se a pessoa seja pedestre ou motorista”, disse.

O servidor público João Pinto destacou que os alertas das campanhas educativas do Detran ajudam a salvar vidas. “O dia a dia da gente é corrido e é comum ver pessoas cometendo imprudências no trânsito. Essas campanhas sempre nos lembram que devemos ficar atentos nas ruas, enquanto pedestres ou motoristas. É uma questão de garantir segurança à nossa vida e à vida dos outros”, explicou.

O universitário Maycon Douglas também comemorou a iniciativa. “Tirei a minha carteira de motorista recentemente e sei que é preciso ter muito cuidado no trânsito; infelizmente falta esse tipo de consciência nas pessoas. Esta campanha precisa ser permanente, pois reforça a necessidade de usar os equipamentos de segurança nos automóveis e principalmente, que podemos evitar acidentes”, comentou.