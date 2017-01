Ações do Projeto “Férias em Trânsito” do Detran-MA chegam a Bacabal e Pedreiras

Os municípios de Bacabal e Pedreiras, na região do Médio Mearim, receberam, no último fim de semana, o Projeto “Férias em Trânsito”, promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA). Nas duas localidades, educadores montaram blitz e colocaram em prática um serviço de conscientização de motoristas e pedestres, com distribuição de materiais informativos com dicas sobre cuidados no trânsito e manutenção do veículo.

Participaram da blitz educativa servidores da 5° Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) e da Policia Militar do Maranhão (PMMA), por meio da Companhia de Policia Militar Rodoviária Independente (CPRV Ind.).

Em Bacabal a blitz foi montada na Avenida Getúlio Vargas. “O trabalho de orientação é de extrema importância, principalmente para os motociclistas que nessa região, muitas vezes, não usam o capacete, um item de segurança obrigatório”, disse o chefe da 5° Ciretran de Bacabal, Marcos Antônio Costa Brito.

Entre as dicas repassadas por educadores de trânsito do Detran/MA, as voltadas para o uso do cinto e equipamentos de proteção adequados à idade (bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação), não dirigir usando celulares e outros dispositivos e, também, cansado ou com sono e depois de ter consumido bebidas alcoólicas.

“A minha filha, que tem três anos, estava no colo da minha irmã no banco da frente; o pessoal do Detran-MA explicou que não é correto, já que em alguma freada brusca, ou acidente, a criança pode se machucar muito. Entendi que estou colocando a vida de quem eu tanto amo em perigo”, afirmou a comerciária Inayara Maria Santos Coelho.