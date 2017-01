Ações do projeto “Férias em Trânsito” chegam ao município de Barreirinhas

O município de Barreirinhas é o décimo primeiro destino das ações do projeto “Férias em Trânsito” desenvolvido desde o início deste mês pela equipe da Coordenação de Educação para o Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA), em parceria com a Companhia de Polícia Rodoviária Militar Independente (CPRv-Ind).

Os municípios da região Norte do Estado fazem parte da terceira etapa de ações do projeto que tem como tema ‘Se vale a diversão, vale mais a segurança’ e busca alertar a população sobre os hábitos responsáveis e seguros no trânsito.

Na quinta-feira (19), a Coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran-MA, Rosetânia de Farias e o Subcomandante da CPRv-Ind, Capitão Rômulo Reis Júnior, reuniram-se com o Promotor de Justiça, Gustavo Pereira Silva, com representantes da Polícia Civil e do Departamento Municipal de Trânsito (DMT) de Barreirinhas, para definirem estratégias e fechar parcerias para a atuação nas operações de fiscalização.

Para a coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran-MA, Rosetânia de Farias, a parceria com os demais órgãos de segurança e de trânsito do município, foram primordiais para o sucesso da operação.

“Recebemos a solicitação do Ministério Público de Barreirinhas para atuarmos na região, a fim de combatermos a imprudência no trânsito. Intensificamos as ações educativas direcionadas não só aos condutores, mas a toda população de Barreirinhas, para que a leis de trânsito sejam respeitadas por aqui,” explicou a coordenadora.

”As operações de trânsito em Barreirinhas devem acontecer com mais frequência. O número de imprudência e práticas criminosas é muito alto. É preciso educar a população sobre as Leis de trânsito,” ressaltou o Promotor Gustavo Pereira Silva.

O Detran e a CPRv-Ind montaram blitzen educativa e fiscalizatória na Av. 31 de março, um dos pontos mais movimentados da cidade. Os educadores do Detran-MA distribuíram materiais educativos com dicas de segurança para condutores, passageiros e pedestres. Durante a operação de fiscalização, os policiais de trânsito apreenderam duas motocicletas roubadas com placas do Estado do Piauí. Os condutores foram presos em flagrante e encaminhados para o Delegacia de Polícia da cidade.

Para o Capitão da CPRv-Ind, Rômulo Reis, umas das práticas a serem combatidas na região, é a de roubo de motos, que são utilizadas para ações criminosas no município.

“Atendendo ao pedido do Promotor Gustavo, estamos direcionando as abordagens aos condutores com motocicletas para combatermos os altos índices de roubos e práticas criminosas”, disse o capitão.

Após a operação, a equipe de educadores de trânsito do Detran, realizaram atividades do projeto ‘Direção Certa: Mais que um papo de bar’ em restaurantes localizados na Beira Rio, ponto turístico de Barreirinhas. As abordagens educativas objetivam conscientizar as pessoas para o perigo de dirigir após o consumo de bebida alcoólica.

A dona Bernardete Lourdes Fritz, turista de Santa Catarina, elogiou a atuação do Detran-MA no desenvolvimento de atividades de conscientização pelos restaurantes da cidade.“O Detran-MA está de parabéns com essa ação. Conversar com a população sobre questões de segurança no trânsito, principalmente nesse período de férias, é um trabalho muito responsável do órgão. Adorei a iniciativa!” disse a turista.

As ações do projeto “Férias em Trânsito” seguem até o dia 31 deste mês, percorrendo os municípios maranhenses e a capital São Luís.