Ações do Governo impulsionam produção de arroz 

As ações desenvolvidas pelo Governo do Estado impulsionaram a produção de arroz no Maranhão. Os bons resultados foram apresentados, na segunda-feira (16), pelos diretores da Camil Alimentos, ao secretário de Estado de Indústria e Comércio, Simplício Araújo. O aumento de produção, segundo os diretores da Camil, foi possível graças à Portaria nº 390/2015, do Governo do Estado, que dispõe sobre a complementação da alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), relativa às operações provenientes de unidades da Federação que concedem benefícios fiscais não autorizados por convênio.

De acordo com a empresa, que possui duas áreas de plantio no Maranhão, no município de Itapecuru Mirim, houve um aumento no faturamento, entre novembro de 2014 a outubro de 2016, de 62,68%. Este faturamento maior permitiu que a empresa aumentasse os investimentos no setor, com a consequente contratação de novos funcionários e uma maior arrecadação para o Estado, de 71,48% no mesmo período. Segundo os dados, na safra de 2014/2015, a produção recolhida, na variedade Sequeiro, foi de 94.035 sacos de 50 kg. Já na safra de 2015/2016, a produção recolhida em sacos de 50 kg passou para 254.192, com um acréscimo de produção de 170%.

O secretário de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, disse que a portaria fortaleceu o setor produtivo do estado, em especial os produtores de arroz. “As indústrias locais aumentaram os investimentos, já que, para o comércio, ficou mais vantajoso comprar do produtor local do que importar de outros estados”, disse. Com isso, houve aumento da arrecadação do Estado, do volume da produção e novas contratações, fomentando o emprego e a renda. “Preservar o produtor local e os empreendimentos instalados no estado é uma das prioridades do Governo. Buscamos estar em contato com o setor produtivo, ouvindo suas demandas e buscando solucionar os possíveis entraves para que o Maranhão volte efetivamente a crescer, mesmo em tempos de crise”, enfatizou Simplício Araújo.