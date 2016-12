Ações do Cosar apreenderam mais de 80 armas de fogo e recuperaram R$ 85 mil em 2016

O Comando de Operações e Sobrevivência em Área Rural também realizou mais de 4 mil abordagens durante o ano

Os policiais integrantes do Comando de Operações e Sobrevivência em Área Rural (Cosar), encerram o ano de 2016 com saldo positivo em suas operações. Durante todo o ano, os 60 policiais militares que compõem o comando especial realizaram ações como a operação ‘Maranhão Seguro’, que, em conjunto com a Polícia Civil, operou barreiras e incursões, realizando todo tipo de abordagem, com o intuito de conter as ocorrências de assaltos a bancos, principalmente no interior do estado.

Em conjunto com a ‘Maranhão Seguro’, também foram realizadas operações na capital. A ‘Operação Vila Cutia’, por exemplo, aconteceu em conjunto com o 6° BPM para diminuir os índices de criminalidade nas áreas do São Raimundo e Vila Cutia, regiões conhecidas pela insegurança em anos anteriores. A operação conseguiu reduzir o número de homicídios nas áreas, realizando abordagens, cumprimento de mandados de prisão, mandado de busca e apreensão e verificação de documentos de veículos.

Outra operação exitosa realizada na capital foi a ‘Operação Coroadinho’, que ajudou a reduzir os índices de criminalidade no bairro do Coroadinho e regiões adjacentes, durante todo o ano de 2016.

“O Comando tem um rol de instruções muito diversificado, porém todos voltados com a finalidade de prevenir e capturar assaltantes. Claro que, uma vez que o Cosar está dando apoio para qualquer uma das polícias, pode atuar em qualquer ocorrência, assaltos, roubo de veículo, tráfico de droga, entre outras ações da atividade de um policial”, conta o comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, coronel José Frederico Pereira.

Um reflexo da boa atuação do Cosar no interior e na capital são as 4426 abordagens realizadas a pedestres, carros particulares, vans, táxis, motos, bicicletas e ônibus; as apreensões de 87 armas de fogo e 36 armas brancas; condução de 32 suspeitos, 21 Boletins de Ocorrências e a identificação e prisão dos acusados de envolvimentos nos assaltos a bancos realizados nas cidades de Icatu, Morros e Anajatuba. Durante incursões.

O Cosar ainda recuperou R$ 85.000 em dinheiro fruto de assalto a agências bancárias no interior do Estado.