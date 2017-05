Ações de saúde marcam a 4ª ‘Caravana Governo de Todos’ realizada na região do Munim

A ação ‘Caravana Governo de Todos’ já faz parte do calendário dos municípios e, de forma itinerante, leva uma cartela variada de serviços essenciais a população do Maranhão. Em sua edição, na -feira (5) e (6), foi a vez de Cachoeira Grande, Presidente Juscelino, Axixá, Morros e Icatu. A Caravana se consolida com uma grande oportunidade de todos os maranhenses terem acesso à cidadania e à saúde.

Testes rápidos, vacinas e orientações bucais foram os serviços mais procurados nas tendas de saúde dos cinco municípios que receberam a ação. HIV, sífilis, hepatite B e C eram as doenças rapidamente identificadas pelos testes, com resultados em 20 minutos, e as vacinas de combate à febre amarela, tétano e tríplice viral. Em Axixá, a dona de casa Leonor Pereira, de 65 anos, era a terceira na fila dos testes rápidos, e com a neta no colo, explicava a ela a importância da ação ‘Caravana Governo de Todos’.

“Trouxe até minha neta para ela ir logo aprendendo o valor da saúde e a importância de se cuidar. Estou dizendo que o governo organizou toda essa ação para cuidar do povo axixaense. Já vou logo ser atendida na fila da vacina. Nunca tomei vacina de hepatite, mas estou aqui, porque é melhor prevenir as doenças. Se o serviço vem até perto da minha casa, eu não posso deixar de aproveitar”, afirmou.

Com um sorriso faceiro, Louíse Dandara, de 4 anos, nascida no povoado Ribeirão, município de Icatu, conquistou todos os profissionais de saúde por onde passava. Mas o que ela mais gostou mesmo foi de aprender a escovar os dentes. “Achei legal o tamanho da escova de dente e não sabia que tinha que escovar os dentes todo dia. Quero o sorriso bonito e não vou esquecer tudo que aprendi aqui”, declarou a pequenina.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, frisou que a chegada da Caravana oportuniza o acesso, de forma democrática, à saúde, e ao final do evento, fica na equipe a alegria de poder ajudado milhares de pessoas. “Disponibilizar vários serviços em um único dia de mobilização no município demonstra a preocupação do governo em zelar pela saúde do povo maranhense. No final de cada atendimento, percebo a gratidão nos olhos de cada morador da região do Munim”, disse Lula.

Em Morros, o autônomo, Aparecido Sousa, de 46 anos, buscava pelos testes rápidos. “Não sabia que o resultado saía tão rápido. Bom fazer logo, porque se der alguma coisa, eu tenho tempo de me tratar e ficar bom”.

Já a jovem Mileide de Jesus chegou no final do evento para conversar com a dentista. “É um luxo acesso ao dentista, porque é uma área cara em São Luís. Tirei minhas dúvidas com ela e agora posso ficar mais calma”, comentou Mileide.