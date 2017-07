Ações da campanha ‘Férias em Trânsito’ chegam ao Leste Maranhense

As atividades educativas e fiscalizatórias da campanha ‘Férias em Trânsito’ chegaram nesta -feira (20) à Região Leste do Estado, com programação em São Domingos do Azeitão, município que recebeu pela primeira vez, as ações de conscientização para garantir um trânsito mais humano e seguro.

A campanha tem o propósito de combater excessos e conscientizar a população maranhense sobre as normas de trânsito, alertando para a perigosa combinação entre álcool e direção e reforçando a utilização dos equipamentos de segurança obrigatórios, principalmente, para quem viaja nesse período de férias, a fim de prevenir acidentes nas estradas.

As operações estão sendo realizadas pela equipe de educadores de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran), em parceria com a Companhia de Polícia Rodoviária Militar Independente (CPRv-Ind) e vão percorrer toda a microrregião das Chapadas do Alto Itapecuru, área de abrangência da 15ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), com sede em São João dos Patos, principal cidade desta parte do estado.

As equipes permanecem na região durante o fim de semana em Paraibano, Nova Iorque e Pastos Bons. Nesta -feira (21), em Paraibano, os educadores vão alertar os frequentadores da 32ª Vaquejada, entregando material educativo e oferecendo testes do etilômetro de forma preventiva.

Para o Analista de Trânsito do Detran-MA e coordenador das operações na Região Leste, Raphael Coutinho, as abordagens de fiscalização e educação que estão sendo executadas, auxilia na mudança de postura dos condutores e reforça a segurança para a população. “A educação para o trânsito é um complemento fundamental às ações de fiscalização. Quanto mais estimularmos essas conscientização dos motoristas, menos acidentes e mais vidas serão preservadas. É esse o nosso papel”, explicou Raphael.

As ações do projeto “Férias em Trânsito” seguem até o fim do mês , percorrendo diversos municípios maranhenses e a capital São Luís.