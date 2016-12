Academia Integrada de Segurança Pública é reformada e oferece cursos para a comunidade

Como parte da política de investimentos na estruturação das Forças de Segurança do Estado, o governador Flávio Dino inaugurou, na manhã desta quarta-feira (28), a reforma e ampliação da Academia Integrada de Segurança Pública (AISP), localizada ao lado do Parque Independência. Na ocasião, o Governo do estado entregou uma viatura ambulância doada pelo Corpo de Bombeiros a AISP, realizou a passagem simbólica de faixa aos alunos da escolinha de karatê ‘Pacto Pela Paz’ e entregou certificados de conclusão de cursos profissionalizantes realizados no local.

Com investimento de R$ 600 mil, a nova unidade teve suas instalações ampliadas com a construção do prédio da guarita de vigilância, reforma do prédio administrativo e das salas de aulas, bem como adequação dos ambientes educacionais para contemplar as práticas pedagógicas específicas da técnica policial. Entre outros benefícios, a obra possibilitará o aumento da capacidade de atendimento de 350 para 550 alunos por curso.

Em seu discurso, o governador Flávio Dino lamentou a situação dos policiais de alguns estados que sofrem com a crise econômica e enfatizou o fato do Maranhão, além de pagar os salários em dia, conceder direitos e incorporar novos profissionais para o sistema de segurança pública. “Nós aqui, com um esforço que exige de mim uma especial dedicação para controlar os gastos públicos, porque não tem milagre, nós temos conseguido, com essa seriedade, com responsabilidade fiscal, essa grande conquista que parece óbvia, mas no contexto atual não é”, realçou.

Papel da Academia de Polícia

Além dos cursos de formação e capacitação do policial civil, que é missão da Academia, são oferecidos cursos através de convênios com outras instituições como a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Senai. A Academia desenvolve, também, ações sociais na comunidade como cursos profissionalizantes e atividades esportivas por meio da escolinha de karatê ‘Pacto Pela Paz’.

Para Flávio Dino, a valorização do espaço físico da AISP cumpre múltiplos papéis, pois ela é uma instituição voltada para as corporações públicas, não só a Polícia Civil, mas outras instituições congêneres, a exemplo dos agentes penitenciários e das guardas portuária e municipal, mas também cumpre essa função da abertura para a comunidade.

“Esse papel dúplice é fundamental porque a polícia não é apenas a capacidade repressiva, segurança pública é ter a capacidade necessária de investir, reprimir e prevenir crimes, e isso é mais amplo do que propriamente a ação apenas repressiva. E é isso que nós estamos vendo aqui”, destacou o governador.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Jefferson Portela, explicou que com o funcionamento pleno da Academia, o Governo rompe um período de 22 anos em que o local não ministrou cursos. “Uma tragédia porque o prédio estava aqui, o funcionário estava aqui, mas o que há de essencial na academia que é o seu alunado estava ausente. Lamentável, mas a retomada é forte. Muitos cursos, esses certificados representam um grande número de pessoas que agora tem uma capacitação profissional para a inserção no mercado de trabalho”, disse.

O delegado geral da Polícia Civil, Lawrence Melo, afirmou que a AISP deixa de ser simplesmente um espaço de capacitação e formação de policiais civis e demais servidores do sistema de segurança pública, para se tornar um espaço de inclusão social. “Hoje nós temos na academia de polícia civil um posto avançado do instituto de identificação, aqui a população pode chegar e tirar sua carteira de identidade dentro da academia. São diversos cursos profissionalizantes que estão sendo oferecidos para a comunidade. Isso é a prevenção primária. Isso é segurança pública”, pontuou.

Participação da sociedade

Durante a solenidade de inauguração da reforma e ampliação da academia, alunos da escolinha de karatê ‘Pacto Pela Paz’ receberam a passagem de faixa das mãos do mestre Eraldo Cardoso, presidente da Federação de Karatê Shotokai do Maranhão.

Além deste momento, alunos foram certificados pela conclusão dos cursos profissionalizantes de informática básica, carpinteiro de obras, armador de ferro e instalador hidráulico, resultantes do convênio entre a Secretaria de Segurança Pública e Senai, no âmbito do programa Pacto Pela Paz.

O agora certificado instalador hidráulico, Bruno Duarte, recebeu das mãos do governador o diploma de conclusão do curso, e agradeceu a oportunidade que encontrou na Academia de Polícia de se profissionalizar e conseguir ingressar no mercado de trabalho. “A Academia de Polícia está abrindo novas portas para as pessoas que estão precisando. Isso eu acho muito importante”, frisou.