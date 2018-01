Abertas as inscrições para concurso da Aged-MA

As inscrições para o concurso da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged-MA), que começaram nesta segunda feira (08), poderão ser realizadas exclusivamente via internet, pelo site da Fundação Carlos Chagas, até 09 de Fevereiro.

Os interessados em se inscrever, devem acessar o link https://www.concursosfcc.com. br/concursos/jsp/inscricao/ agedm116/

A previsão de realização das provas é dia 8 de abril. Os valores das taxas de inscrições são R$ 140 para nível superior e R$ 90 para nível médio.

São 100 vagas para os níveis superior e médio, com salários iniciais variando de R$ 1.400 a R$ 4.400,00, para os cargos de Fiscal Estadual Agropecuário, voltados para área de medicina veterinária, engenharia florestal e engenharia agronômica e para os cargos de Técnico de Fiscalização Agropecuária ou Agronegócios e Auxiliar de Fiscalização Agropecuária.

O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca, Márcio Honaiser, destacou que o seletivo muito esperado e necessário. “O setor agropecuário do Maranhão tem crescido bastante, muito graças à atuação da Aged, que terá, após o concurso, equipe reforçada para continuar mantendo esse trabalho de alta qualidade”.

As provas objetivas serão realizadas nas cidades de Balsas, Caxias, Imperatriz e São Luís, conforme opção indicada pelo candidato no Formulário de Inscrição via Internet. As questões são de conhecimentos gerais, língua portuguesa, noções de informática, atualidades, raciocínio lógico-matemático, noções de geografia do Estado e conhecimentos específicos.

O presidente da Aged-MA, Sebastião Anchieta, ressaltou que a realização do concurso fortalece as atividades de defesa agropecuária que agencia desenvolvemos em todo o Maranhão. “O aumento do nosso quadro será muito positivo para que continuemos alcançando bons resultados”.