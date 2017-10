“A trajetória de investimentos públicos vai continuar crescendo”, garantiu Flávio Dino em palestra para empresários

Iniciado nesta quarta-feira (4), o seminário “Janela de Oportunidades: Contratações com o Governo do Maranhão” reuniu dezenas de empresários e investidores no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA), em São Luís. Na palestra de abertura, o governador Flávio Dino destacou a conjuntura econômica favorável apresentada pelo Estado e garantiu geração de negócios e oportunidades para o empreendedorismo.

“Vivemos esse momento de retomada da economia, em que estamos superando a recessão, com um crescimento significativo do Produto Interno Bruto [PIB], é uma ampliação da riqueza circulando no nosso estado, o que gera, naturalmente, oportunidades de negócios”.

De acordo com previsões do “Mapa da recuperação econômica”, estudo divulgado pelo jornal Valor Econômico e comentado pelo governador na palestra, o Maranhão terá a segunda maior alta do PIB no país, crescimento atribuído à ampliação dos investimentos públicos, que em 2017 cresceram mais de R$ 218 milhões, sendo uma das maiores taxas do país.

“A trajetória de investimentos públicos vai continuar crescendo, por isso precisamos de uma relação ainda mais próxima com o setor privado para que o dinheiro investido pelo governo em obras, serviços e contratos possa reverter ainda mais em ganho para as empresas locais e, por conseguinte, impactar na geração de empregos”, afirmou o governador.

O evento é fruto de uma parceria do Governo do Estado com a Fiema e, para o presidente da federação, Edilson Baldez, uma oportunidade de aproximação para diversos setores da economia.

“O Maranhão está com uma leque grande de oportunidades desde a pequena empresa até a indústria, o comércio, agropecuária e esta é uma excelente chance oferecida pelo Governo do Estado, que veio apresentar quais são as condições para se beneficiar dos contratos e negócios oferecidos”, declarou o presidente.

O seminário, que é conduzido por meio das secretarias de Estado de Transparência e Controle (STC), Indústria, Comércio e Energia (SEINC) e a Comissão Central Permanente de Licitações (CCL), se estenderá até esta sexta-feira (6) e, além das palestras, contará com oficinas e serviços para os participantes.

Há cinco anos empreendendo em uma empresa de cursos profissionalizantes, Elizângela Moraes Gonçalves foi uma das que aproveitou o “Janela de Oportunidades”.

“É muito mais do que uma janela, é uma porta que nós temos que aproveitar. Aqui temos a chance de aprender, conhecer as condições necessárias para fechar contratos com o Governo do Estado, oferecendo um serviço no mesmo ramo que já atuo mas de forma mais ampla”, destacou.

Também participam do evento a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), a Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) e a Junta Comercial (JUCEMA).