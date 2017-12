3 ANOS DE MUDANÇA -Programas e ações do Governo garantem apoio e incentivo à agricultura maranhense

Produtores maranhenses têm vivido uma nova realidade com a implantação de programas e a promoção de ações do Governo do Estado na agropecuária. O resultado é aumento de produção, estímulo à ampliação das culturas e melhores condições para permanência das famílias no campo. Um destes é o Agropolos, que desenvolve potenciais de produção das regiões do estado.

O programa já beneficiou 725 propriedades e realizou mais de 80 capacitações, além da distribuição máquinas e insumos. Com o programa, o Governo apoia agropecuários no aumento das produções, oferecendo capacitação, assistência técnica e novas tecnologias. A ação atende prioritariamente comunidades da Ilha, Rio Balsas e Rio Tocantins, nas cadeias de aquicultura, leite, carne e couro e hortifruticultura, a partir de uma rede de apoio que inclui produtores, sindicatos, instituições financeiras, de ensino e pesquisa.

“O Agropolos é mais um dos grandes investimentos da gestão em benefício das cadeias produtivas. São diversos os projetos com foco no produtor, nas culturas e nos negócios do setor para que as famílias se mantenham em suas regiões com mais condições e qualidade de vida”, reforçou o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima), Márcio Honaiser. O programa se estende nas regiões do Médio Sertão, Alto Turi e Munim.

O Mais Produção é outro projeto de fortalecimento da agropecuária local, com mais de 170 ações definidas, agregando 10 cadeias produtivas prioritárias: feijão, arroz, mandioca, carne e couro, ovinocaprinocultura, leite, avicultura (caipira e industrial), piscicultura, hortifruticultura e mel. “Esse reforço contribui para expandir a produção, gerando emprego, renda, motivando produtores e empresários”, avalia o secretário estadual de Indústria e Comércio (Seinc), Simplício Araújo. Mais de 5,3 mil propriedades, em 111 municípios do estado, foram beneficiadas nesta etapa.

Feiras e eventos

A gestão também tem apoiado a realização de eventos para exposição, divulgação e comércio dos produtos no setor. Na lista de feiras agropecuárias, a Feira de Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão (Agritec). Entre as oportunidades da feira estão oficinas, minicursos, palestras, seminários e apresentação de diversas tecnologias. “O evento é mais um importante eixo de desenvolvimento do setor, pois traz conhecimento e gera oportunidades”, pontua o secretário de Agricultura Familiar (SAF), Adelmo Soares.

Participante do evento em Itapecuru, a integrante do quilombo Matões dos Moreiras, em Codó, Ana Emília Moreira, elogiou a iniciativa. “Acho muito importante os temas das capacitações e as ações da feira. O Governo está de parabéns por ter esse olhar sensível para as necessidades de quem vive da agricultura familiar. Precisamos fortalecer este evento”, disse ela, que participou de seminário sobre reforma agrária.

Promovida desde 2015, a Agritec contabiliza treze edições, 23.046 agricultores familiares alcançados, comercializados R$ 813 mil em produtos da agricultura familiar e firmados contratos com instituições financeiras na ordem de R$ 20,8 milhões, além de atrair milhares de pessoas. A próxima edição acontece em Cururupu, nesta quinta-feira (7/12), para atender a região da Baixada Maranhense.

Outra oportunidade ao setor, a feira Itinga Agroshow, em sua primeira edição, realizada entre os dias 10 a 14 de novembro de 2017, beneficiou produtores de Itinga do Maranhão e demais cidade do Oeste do Estado. “Com este evento, colocamos a cidade no mapa do turismo maranhense. Estamos felizes com o apoio do governador Flávio Dino para desenvolvermos a cultura de grãos e a fruticultura”, pontuou o prefeito Lúcio Flávio de Oliveira.

O Governo também se fez presente na 60ª Expoema, realizada entre os dias 14 e 21 de outubro deste ano, com as ações do Mais Produção, na assistência técnica, distribuição de kits agrícolas e promoção de capacitações. Em 2017, somam cerca de R$ 2 milhões em investimentos do Governo do Estado para realização de feiras, exposições e festivais agropecuários. Esses recursos fazem parte da ampla política de apoio ao setor produtivo do Maranhão.