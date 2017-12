3 ANOS DE MUDANÇA – Educação integral e ensino profissionalizante se tornam realidade em todas as regiões do Maranhão

A educação integral é uma realidade no Maranhão com a implantação da rede do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA). Oportunidade para milhares de estudantes concluírem o ensino médio e se prepararem para o mercado de trabalho em um dos diversos cursos profissionalizantes oferecidos. A rede tem unidades em mais de 70 municípios, incluindo a capital, com mais de 10 mil alunos matriculados.

Criada na gestão do governador Flávio Dino, a rede IEMA resgata a formação profissional nesta etapa decisiva dos estudos. “Os institutos possuem um modelo pedagógico inovador, no qual o estudante desenvolve o cronograma junto com o professor e no qual a oferta se alinha à demanda social e econômica. O jovem sai do ensino médio capacitado para o mercado de trabalho”, diz o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Davi Telles.

Ao todo são 19 IEMAs, sendo sete Unidades Plenas (com ensino médio e cursos profissionalizantes) e 12 Vocacionais (formação técnica). Destas, 15 unidades estão em cidades do interior do estado, além de bases itinerantes nas escolas da rede estadual de ensino. As unidades contam com laboratórios, salas de aula, auditório, refeitório, vestiários, quadra poliesportiva e banheiros. A rede será ampliada com mais 12 unidades que estão em obras atualmente.

A oportunidade da educação profissionalizante faz toda a diferença para o jovem Ruan Pires, de 16 anos. Cursando o último ano do ensino médio no IEMA São Luís, ele optou pelo curso Programação de Computador. Na expectativa da conclusão dos estudos, ele já se prepara para fazer uso deste aprendizado. “O curso está sendo muito proveitoso, mais do que eu esperava. É uma área que eu já gostava e essa formação no período do estudo facilita muito. Para nós, jovens, é um ganho muito valioso”, disse.

As atividades seguem o modelo do Instituto Federal, que é pioneiro pelo diferencial de ofertar educação em tempo integral. Além do ensino regular, o instituto oferece cursos técnicos voltados para a formação profissional. Entre os mais de 20 cursos oferecidos estão: Eventos, Informática, Meio Ambiente, Serviços Jurídicos, Administração, Agropecuária, Recursos Pesqueiros, Cooperativismo, Agricultura Orgânica, Eletrotécnica, Avicultura, Equipamentos Biomédicos, Guia de Turismo, Logística e Mineração. As atividades são realizadas das 7h às 17 horas.

No interior do estado, os cursos a serem oferecidos são definidos em audiências com as comunidades. A rede considera a vocação das regiões para ofertar a capacitação. O cumprimento do cronograma de expansão do IEMA é mais uma prova do modelo bem-sucedido de educação, implantado pelo Governo do Estado. A meta do governador Flávio Dino é alcançar 22 unidades em funcionamento até o final de 2018.