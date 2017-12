3 ANOS DE MUDANÇA – Com alimentação, transporte e material, alunos ganham incentivo para ir à escola

Construir escolas dignas e capacitar professores é apenas uma parte do esforço do Governo do Estado para melhorar a qualidade da educação pública. Investimentos em alimentação, transporte e material escolar gratuitos incentivam a frequência dos alunos em sala de aula, ampliando o acesso ao ensino.

Tudo começa no período de volta às aulas, quando a primeira barreira precisa ser enfrentada: a compra do material escolar. Por meio do Programa Bolsa Escola, pessoas como Diana Coutinho da Silva ganharam um benefício do Governo para comprar lápis, cadernos e outros produtos para os filhos em idade escolar. Ela tem 11 filhos nessa situação.

“Esse programa foi uma ajuda boa. Antes dele era muito sacrifício, eu comprava material de dois [filhos] em um mês, de três no outro… Eu ia comprando assim, aos poucos. Agora, dá para comprar para todos eles de uma vez só”, disse Diana, que é lavradora e mora no Povoado Santa Rita, no município de Caxias.

Em 2017, o Bolsa Escola ajudou 1,2 milhão de estudantes. A expectativa para 2018 é que 1,427 milhão de alunos sejam atendidos, um aumento de 54% desde o primeiro ciclo do programa em 2016, quando 925 mil crianças foram beneficiadas.

O valor do benefício também ganhou incremento. Este ano, o Governo reajustou de R$ 46 para R$ 51 a quantia do cartão Bolsa Escola por estudante. Para ter direito, basta ao aluno ter entre 4 a 17 anos e estar matriculado na rede pública. O material escolar pode ser adquirido em papelarias e livrarias credenciadas.

Uniformes

Garantir uniforme novo para os filhos é um desafio para muitas famílias, o que levou o Governo do Estado a distribuir fardamento para alunos de todos os 217 municípios maranhenses. Já são cerca de 750 mil fardamentos entregues a alunos, incluindo inscritos na educação prisional, indígena e integral.

Para Ingrid Lourrane Pinto Souza, de 15 anos, o benefício ajuda no comprometimento com os estudos. “Nossos pais não têm condições de comprar farda, principalmente nesse tempo de crise. A gente fica muito feliz por estar recebendo os uniformes hoje. A farda ajuda a mostrar quem de fato somos, estudantes, e que nossa principal missão é estudar”, disse a aluna da rede estadual em São Luís.

A caminho da escola

Com uniforme novo e livros e cadernos na mochila, o próximo desafio do estudante é chegar até a escola. E quanto mais longe da capital, mais difícil fica o trajeto para a sala de aula. Em Penalva, por exemplo, crianças de comunidades ribeirinhas se arriscavam em barcos de madeira improvisados para estudar.

A dificuldade foi superada com a entrega de lanchas escolares pelo Governo do Maranhão, o que tranquilizou pais, professores e levou segurança aos alunos. “Não tínhamos lanchas adequadas para o transporte dos alunos na região. Agora eles têm um espaço adequado, proteção e vem todos com o colete, uma reivindicação antiga dessas comunidades”, afirmou a secretária de Educação de Penalva, Tânia Campos.

As entregas fazem parte dos 82 veículos escolares, entre ônibus e lanchas, entregues pelo Governo entre 2016 e 2017 em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Foram investidos cerca de R$ 21 milhões para o transporte de 18.788 estudantes em 81 municípios. Para 2018, estão previstas a distribuição de mais 50 ônibus escolares.

Alimentação

A oferta de refeições aos alunos durante a permanência na escola é um importante complemento para melhoria do rendimento escolar. Até este mês de dezembro, dos R$ 37.706.855,05 aplicados em alimentação escolar, R$ 9.149.474,65 são oriundos do Tesouro Estadual.

Para o preparo da merenda escolar, o Governo adquire produtos da agricultura familiar para uma alimentação mais saudável e nutritiva, atendendo estudantes de ensino médio, tempo integral e educação indígena.