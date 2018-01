3 ANOS DE MUDANÇA – Com 8 mil promoções, policiais vivem melhor momento em décadas no Maranhão

Concursos, promoções, novas viaturas e equipamentos. Os investimentos do Governo do Estado nos últimos três anos em Segurança Pública fazem deste o melhor momento para ser policial no Maranhão. Quem atesta são os próprios policiais.

“A partir do momento que o Governo tem a sensibilidade de equipar a instituição de segurança pública, o Estado tem condições de responder adequadamente à criminalidade, à violência, e isso se reflete de forma positiva na sociedade”, ressalta a segundo sargento Ana Paula Martins sobre a atual gestão.

Integrante há 23 anos da Polícia Militar do Maranhão, a segundo sargento vê nas iniciativas do Governo um grande avanço. Uma delas é o aumento do efetivo, que pela primeira vez na história do estado atingiu o patamar de 12 mil policiais, entre civis e militares. O número é resultado de nomeações promovidas desde 2015.

A previsão é que a tropa cresça ainda mais com os concursos públicos lançados pelo Governo no final de 2017. Serão preenchidas 1.215 vagas na PM por meio de certame cujas provas já foram aplicadas em dezembro, e mais 100 vagas na Polícia Civil, com exames a serem realizados.

As nomeações de aprovados que estavam pendentes e os novos concursos solucionam um problema histórico de déficit de policiais no Maranhão, ao mesmo tempo em que geram emprego e renda no estado em um momento de crise econômica nacional.

Promoções

Além de aumentar o efetivo policial, o Governo realizou promoções. “Tenho me empenhado na valorização dos policiais e bombeiros, com quase 8.000 promoções realizadas em 3 anos. E estamos fazendo novos concursos. Agradeço aos servidores civis e militares que trabalham na Segurança de todos nós”, disse o governador Flávio Dino em rede social.

“É o maior número da nossa história, média de 7 promoções por dia”, acrescentou. Segundo o governador, as promoções representam “valorização e respeito que trazem melhorias à segurança de todos”. Antes de 2015, policiais levavam até 20 anos para conseguir uma promoção.

Novos equipamentos

O Governo do Estado também já entregou mais de 830 viaturas e reformou e construiu dezenas de prédios para as forças de segurança maranhenses, entre delegacias, quartéis e postos do Corpo de Bombeiros.

Algumas destas ações eram esperadas havia anos, como é o caso da reforma e ampliação do 6º Batalhão da Polícia Militar na Cidade Operária, segundo o líder comunitário José Raimundo Gomes.

“Esperávamos isso aqui havia muito tempo. A gente estava triste porque as condições em que esse prédio se encontrava diminuíam a cada dia a nossa esperança. Mas tivemos a sorte de cair na mão desse cidadão, o Flávio Dino vem nos surpreendendo dia a dia”, afirmou José Raimundo.

Resultados

Os investimentos em segurança nestes três anos trouxeram mais segurança à população. A evolução pode ser atestada nos índices criminais. No último levantamento da Secretaria de Segurança Pública, houve queda de 40,65% dos homicídios na Grande São Luís no ano de 2017 em relação a 2014.

Em 2014, foram 910 homicídios. Já em 2017, foram 540 casos. Isso significa 370 vidas salvas em apenas um ano. Caíram também os chamados Crimes Violentos Letais Intencionais, que incluem latrocínio e lesão seguida de morte. Foram 987 em 2014 e 591 em 2017, uma queda de 40,12%. Ou seja: 396 vidas poupadas.