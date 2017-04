Governo entrega CRAS em Centro do Guilherme e Nova Olinda

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), entregou nesta terça-feira (25), dois Centros de Referencia de Assistência Social (CRAS) nos municípios de Centro do Guilherme e Nova Olinda. Com investimento de R$ 395 mil reais na construção por unidade, os equipamentos foram entregues mobiliados e prontos para serem executados pelos gestores de cada município e atenderão uma média de mil famílias por ano, nos dois municípios, possibilitando o enfrentamento das injustiças sociais, da violência e das desigualdades.

Em Centro do Guilherme, 2.500 estudantes são beneficiados atualmente com o programa Bolsa Escola, que concede crédito para compra de material escolar a crianças e adolescentes matriculados na rede pública estadual. Com o novo CRAS, as famílias beneficiadas vão ter um local de referência para atendimento a cerca deste e de outros programas sociais.

O subsecretario de Desenvolvimento Social, Francisco Oliveira Júnior, explicou que por meio do CRAS, a proteção social da assistência social se territorializa e se aproxima da população em vulnerabilidades social. “O CRAS reconhece a existência das desigualdades sociais interurbanas e a importância da presença das políticas sociais para reduzir essas desigualdades. Além disso, previne situações de vulnerabilidade e risco social, identificam e estimulam as potencialidades locais, modificando a qualidade de vida das famílias que vivem nas localidades.”

De acordo com o prefeito de Centro do Guilherme, José de Dário, o novo prédio do CRAS só tem a somar com a política de assistência social do município. “Nosso município precisa muito da efetiva execução das políticas assistenciais. Ficamos felizes com o olhar do governo sobre a nossa cidade, e certos de que com o novo CRAS os serviços serão ofertados ofertados de maneira mais digna a nossa população ”, disse o prefeito.

Nos municípios, são oferecidos semanalmente atividades voltadas para mulheres, gestantes, idosos, crianças e adolescentes através do serviço de convivência, que atendem cerca de 300 pessoas por grupo de atividade.

A beneficiária Francineide Silveira, frequenta a atividade de Zumba, atividade voltada especialmente para as mulheres de Centro do Guilherme. “Minha vida mudou bastante, minha saúde melhorou, eu emagreci, não falto um dia de dança.”

Para a prefeita de Nova Olinda, Iraci Weba, o equipamento trouxe esperança para a população que necessita da assistência social. “É muito importante para nós receber esse prédio novo, mobiliado que é uma obra que ficará na história da nossa cidade. Aqui nós conduzimos todos os programas de assistência que melhoram a vida do nosso povo, como o Bolsa Escola, que possui 3.760 beneficiários, por isso estamos gratos ao Governo do Estado”, disse a prefeita.

Para a beneficiária Joana Siqueira, de 63 anos, a atividade em que ela participa no CRAS é um dos momentos mais gratificantes que ela tem durante o dia. “Já conto os minutos para chegar a hora dos nossos encontros, porque nós conversamos, nos divertimos, recebemos orientações, e agora com um prédio novo tudo vai ficar melhor e mais confortável”, disse Joana.

Durante as inaugurações, estiveram presentes o subsecretário de estado de Desenvolvimento Social, Francisco Oliveira Júnior, que representou o governador Flávio Dino; o prefeito de Centro do Guilherme, José de Dário ; a prefeita de Nova Olinda, Iracy Weba; o deputado estadual Hemeterio Weba; secretários municipais, vereadores e população local.

CRAS