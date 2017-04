Governo oferece serviços de saúde em Santo Antônio dos Lopes

A população de Santo Antônio dos Lopes recebeu na manhã desta sexta-feira (7) serviços na área da saúde. Executadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), as atividades foram realizadas durante a Caravana Governo de Todos, organizada pela Secretaria de Estado de Comunicação e Articulação Política (Secap). Durante a ação, as atividades de saúde incluíram orientações para a prevenção de doenças bucais entre outras como hipertensão, diabetes e doenças sexualmente transmissíveis.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, acompanhou as atividades da Caravana, que também foram realizadas, nesta sexta-feira, no município de Governador Archer. “Com essa ação, o poder público estadual se aproxima ainda mais dos cidadãos. Essa é uma atividade que, além de ofertar serviços, serve para ouvir os maranhenses e perceber as necessidades da população. Na área da saúde, aproveitamos para reforçar nosso trabalho na área de prevenção a doenças”, destacou o secretário.

Durante a Caravana Governo de Todos, o Governo oferece serviços de saúde na área da atenção primária. Entre as atividades estão aferição de pressão arterial e glicemia, orientação e nutricional, vacinação, testes rápidos para detecção de hepatites, sífilis e HIV. Através dos serviços da SES na Caravana, a população também teve acesso a informações sobre a hanseníase e como tratá-la, além de orientações de higiene bucal e prevenção à placa bacteriana e a doenças como cárie e gengivite.

A cirurgiã dentista do Departamento de Atenção à Saúde Bucal da SES, Layse Lima, explicou a importância dos cuidados com a saúde bucal. “Muitas doenças podem ser evitadas a partir desses cuidados. É preciso, por exemplo, estimular a escovação desde cedo nas crianças e atentar para a forma correta do procedimento”, disse. “Em ações como essa percebemos o quanto o que parece ser uma simples orientação pode evitar problemas futuros à saúde do paciente”, completou a técnica em Higiene Bucal, Silvana Ferreira.

As ações na área da saúde beneficiaram pessoas como a dona de casa Luzia dos Santos, 18 anos, moradora do município de Santo Antônio dos Lopes. “Aprendi muitas coisas aqui, especialmente a fazer a limpeza bucal correta na minha filha que tem apenas um ano. Vim só trazê-la pra vacinar e acabei participando dos outros serviços”, contou. A mãe da pequena Vitória, Raimunda Rodrigues, 38 anos, também aproveitou as atividades da caravana. “Vim atualizar a carteira de vacinação dela. Achei muito boa essa ação”, disse.

Unidades de saúde

Durante a Caravana de Todos nos municípios, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, aproveitou para visitar o Hospital Municipal Dr. Zerbini, em Santo Antônio dos Lopes, e as obras do Hospital Regional de Capinzal do Norte. Com 30 leitos, a unidade municipal realiza mais de trinta partos no mês e executa, ainda, cirurgias como de hérnia e histerectomia. Já o hospital terá suas obras retomadas em breve.

“Sabemos o quanto essas duas unidades de saúde são importantes para a região. Vamos viabilizar formas de auxiliar a gestão municipal a ampliar e melhorar o atendimento na unidade. Iremos também retomar as obras do hospital regional, que realizará um relevante trabalho na região e cujo perfil assistencial será alinhado com os municípios”, contou o secretário de Estado da Saúde.