11ª Ciretran de Açailândia faz reunião com Prefeitura de Município de Bom Jesus das Selvas

A 11ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Açailândia realizou uma reunião com a Prefeitura de Bom Jesus das Selvas sobre a municipalização do trânsito. O Chefe da Ciretran, José Ferreira Mendes Júnior conversou com o novo prefeito da cidade, Luís Fernando Lopes Coelho. A reunião ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Educação do município, na segunda-feira (30).

O chefe da Ciretran destacou a importância da reunião. “A municipalização do trânsito é uma das principais medidas para a redução do número de acidentes de trânsito em nosso Estado, e em nossa Regional, todos os gestores municipais parecem dispostos a assumir essa responsabilidade”.

Para o prefeito Luís Fernando Coelho, a reunião foi um passo importante, pois encontrou o Departamento Municipal de Trânsito desativado e pretende reestruturar o órgão. Segundo ele, “é preciso retomar os trabalhos de trânsito no município, para garantir a política de segurança no local”. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), o Município de Bom Jesus das Selvas já está integrado ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT), porém, o órgão executivo local não funciona há alguns anos.

Durante a reunião, além da municipalização do trânsito, o prefeito apresentou proposta de parceria entre o município e o Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA), para promover atividades educativas e de fiscalização de trânsito. Outro ponto discutido foi a instalação e homologação de uma pista para exames práticos de direção veicular, para categoria “A” (motocicletas), na cidade.

Uma sugestão também apresentada foi da criação de um grupo de trabalho misto, formado por profissionais da 11ª Ciretran e funcionários da prefeitura de Bom Jesus das Selvas, com a finalidade de oferecer suporte na execução de todos os procedimentos administrativos necessários para a reativação do Departamento Municipal de Trânsito (DMT) e funcionamento da Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI), para início das atividades executivas de trânsito no município.

O Município de Bom Jesus das Selvas tem uma população estimada de 33.615 habitantes (fonte: IBGE), e um total de 4.063 veículos registrados no Detran-MA. Mas todos os municípios, independentemente do seu tamanho, devem estar preparados para cumprir as atribuições que a lei determina, de planejamento e operacionalização do trânsito, na forma do art. 24 e incisos, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).