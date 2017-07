11ª Caravana Governo de Todos leva cidadania e saúde para a região da Baixada

Quatro cidades receberam os serviços do Viva, Carreta da Mulher, da Força Estadual de Saúde e testes rápidos nesta -feira (21)

Centenas de pessoas foram atendidas durante o primeiro dia de realização da 11ª edição da Caravana Governo de Todos, realizada pelo Governo do Estado. O programa é coordenado pela Secretaria de Estado de Comunicação Social e Articulação Política (Secap), em parceria com outras secretaria e órgãos estaduais, para oferecer ações em diversas áreas como saúde, educação, assistência social, infraestrutura, cultura e lazer para a população de todas as regiões do estado.

Laurinda Pinto, secretária da Mulher, explica que a realização de mais uma edição da Caravana demonstra a seriedade com que o estado trata o povo maranhense.

“Estamos novamente trazendo inúmeros serviços para a população maranhense. Desta vez, a região da baixada tem dois dias de intensa programação, levando serviço de cidadania, com a retirada de documentos, serviços de saúde com a atuação da Força Estadual de Saúde (Fesma), os médicos da Secretaria Estadual de Saúde (Ses) e também da carreta da mulher, trazendo exames de extrema importância para as maranhenses”, conta a Secretária.

A prefeita de Cururupu, Professora Rosinha, agradeceu a parceria do Governo do Estado. “Estamos mais próximos da população e do governo do estado, que vem nos acompanhando de perto. O Governador nos doou uma ambulância, autorizou a construção de um IEMA, nossa inclusão do Mais Asfalto e, , nos beneficia com a escolha de Cururupu para receber a caravana. Ação que traz muitos serviços para a população”, conta a Prefeita.

Nesta -feira, a caravana foi realizada simultaneamente nas cidades de Bacuri, Cururupu e Serrano do Maranhão, onde a população aprovou a iniciativa.

Edinaldo Nascimento Costa, procurou a caravana na cidade de Cururupu para retirar a via da carteira de idade. “ uma ação dessa no município é muito bom. Se não fosse aqui, teria que ir para Pinheiro retirar meu documento e ainda teria que pagar pela viagem e pela via, aqui não. Aqui estou sendo bem atendido, sem precisar sair da minha cidade e sem gastar nada”, conta o agricultor.

Anatália Silva, de Bacuri, conta que a caravana ajuda pessoas de todas os lugares do município. “Tem gente que não teria como se deslocar para outra cidade e estão tento essa oportunidade de tirar seus documentos e fazer consultas. É um benefício que contempla todo mundo, trazendo melhoria para nossa cidade”, conta enquanto aguarda para realizar os testes rápidos, oferecidos pela Ses.

Outra moradora que aprovou a caravana foi Clenilda Silva, que levou os dois filhos para retirar a carteira de identidade pela primeira vez. “Eu ia que pagar para tirar a minha identidade e a deles, mas com a caravana, vim e tirei as nossas identidades sem pagar nada. Agradeço muito o Governo do Estado”, conta a dona de casa.

Entre os serviços oferecidos nesta , vacinação, teste rápido (HIV, Sífilis, Hepatites), verificação de pressão arterial, teste de glicemia e atendimento básico de saúde; ação da Secretaria de Estado da Mulher (Semu) com a oferta de exames de papanicolau, mamografias, aferição de pressão arterial e glicemia, e roda de conversas sobre direitos da mulher e combate à violência de gênero; emissão de documentos pessoais (RG, CPF), certidão de antecedentes criminais, Balcão do Cidadão (consultas do NIT, PIS/Pasep e Bolsa Família) e demais serviços online oferecidos pelo Viva/Procon; além promover debates sobre as ações do Governo, com atração cultural do Grupo de Teatro Cambalhotas.

de caravana

Neste , mais três cidades recebem a ‘Caravana Governo de Todos’. Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral receberão todos os serviços saúde, assistência social, Viva/Procon, programação cultural e ‘Estação de Jogos e Lazer’, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sedel).

A programação conta ainda com mesa de votação do Orçamento Participativo, cadastro no Sistema Nacional de Emprego (Sine), no ‘Mais Emprego’, emissão de carteira de trabalho, Odontomóvel e do ‘ônibus da Cidadania’.

A caravana acontece nas três cidades das 8h às 13h.