10ª edição da Caravana Governo de Todos chega à região do Mearim com oferta de serviços à população

Dona Maria Helena Carneiro, 62, mora em Igarapé Grande, e chegou logo cedo à Caravana Governo de Todos, realizada na sexta-feira (14). Ela aproveitou a ação realizada pelo Governo do Estado, para fazer gratuitamente um check-up na saúde. “Eu fui a primeira a chegar e estou fazendo tudo o que eu tenho direito”, contou. Assim como dona Maria Helena, a população de Bernardo do Mearim, Poção de Pedra, na sexta, e de Lago do Junco, Lago dos Rodrigues e Joselândia, no sábado (15), tiveram acesso aos mais diversos serviços na área saúde, cidadania, agricultura, assistência social, esporte, cultura e lazer, tudo disponibilizado de forma gratuita na 10ª edição da Caravana.

O evento, coordenado pela Secretaria de Estado de Comunicação e Assuntos Políticos (Secap), em articulação com várias pastas, tem percorrido o Maranhão, assegurando a presença do Estado nos municípios. A secretária de Estado da Mulher, Laurinda Pinto, acompanhou as ações em Igarapé Grande e em Lago do Junco e destacou a importância da Caravana para assegurar diretos e facilitar o acesso a serviços, mas também para aproximar a gestão da população, para ouvir as demandas e necessidades.

“Mais uma vez é uma grande mobilização, e ainda temos oportunidade de dialogar com os poderes públicos locais, a oportunidade de falar de pertinho com as pessoas, de representar o governador nesse diálogo próximo, de ouvir como a população está recebendo nossos serviços e de como tem chegado o nosso compromisso de construir um Maranhão de todos”, destacou a secretária Laurinda Pinto.

O prefeito de Poção de Pedra, Júnior Cascaria , comemorou a chegada da Caravana à cidade. Para ele, é mais uma forma de estreitar a parceria entre as gestões Estadual e Municipal. “É importante pelo acesso e porque a gente está vendo que o governador está preocupado com a nossa cidade, ao trazer essas ações para cá”, pontuou.

Serviços

A Caravana Governo de Todos levou à região do Mearim, a Carreta da Mulher, com atenção à saúde da mulher, com preventivo e outros exames, e também o caminhão do Mamógrafo Móvel. Na saúde, a população teve acesso a consultas médicas, aferição de pressão e glicemia, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite, orientação e exame de hanseníase, além de vacinação, atenção à saúde bucal, atendimento com fonoaudiólogo e educação nutricional.

Nas seis cidades por onde passou, o Viva marcou presença com emissão de RG, para fazer inscrição e consulta ao CPF e emitir certidão de antecedentes criminais. O aposentado José de Melo, 61 anos, de Lagoa Grande, aproveitou para emitir a carteira de identidade. “Eu achei muito bom, porque eu estava pensando em ir à cidade de Pedreiras para tirar minha identidade, que já está muito velha”.

A população também pôde contar com o Ônibus da Cidadania, da Secretaria de Estado de Fazenda, assegurando parcelamento do IPVA, ICMS, DIEF, EFD, certidões e orientações tributárias. A Caravana realizou serviços como ouvidoria, com coleta de sugestões e pleitos; atendimento ao agricultor familiar; atendimento aos beneficiários do Bolsa Escola. Além disso, a Comissão Central Permanente de Licitação tem levado, durante a Caravana, informações para quem deseja vender bens e serviços para o Estado.