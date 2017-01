O Governo Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), atendeu 1.380 pacientes durante o Mutirão do Glaucoma nas regionais de saúde de Bacabal e Barra do Corda. Ao todo, pacientes de 15 municípios foram avaliados, entre os dias 13 e 15 de janeiro. No atendimento são feitos exames e consultas médicas.

Na regional de saúde de Bacabal, o mutirão registrou 1.096 pacientes atendidos. Dez municípios receberam equipes para diagnóstico do glaucoma: Brejo de Areia, Altamira do Maranhão, Conceição do Lago Açú, Lago Verde, Vitorino Freire, Olho d’Água das Cunhãs, Paulo Ramos, Bacabal, São Luís Gonzaga do Maranhão e Bom Lugar.

Para garantir a saúde ocular da população e estimular o diagnóstico precoce para os casos de Glaucoma, no Hospital Regional Drª Laura Vasconcelos, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SES), em Bacabal, foram realizados 270 atendimentos no mutirão. “Ficamos muito satisfeitos com o resultado do mutirão. Tivemos recorde de atendimentos desta vez. A população compareceu em grande número e foi necessário, inclusive, readaptarmos a estrutura de atendimento para comportar a demanda. O saldo foi muito positivo”, comentou o diretor do hospital, o médico Elissandro Lobo.

Na regional de saúde de Barra do Corda, que atendeu aos municípios de Jenipapo dos Vieiras, Itaipava do Grajaú, Grajaú, Arame e Barra do Corda, foram totalizados 284 atendimentos no mutirão. No Centro de Especialidades Médicas da cidade de Barra do Corda, por exemplo, na última sexta-feira (13), o mutirão avaliou a saúde ocular de 30 pacientes.

O Programa acontece trimestralmente e, além de atender novos pacientes, dentro da classificação de risco, garante também o tratamento regular de pacientes já diagnosticados com a doença, como é o caso do professor aposentado Carlos Melo, de 76 anos. “Essa é a segunda vez que participo do mutirão, além de garantir acompanhamento p​a​ra meu caso de glaucoma, descobri que tenho catarata, então​,​ é importante que as consultas sempre aconteçam para que eu posso cuidar da saúde dos meus olhos”, disse.

Durante o mutirão, além da consulta, os pacientes realizam exames e, de acordo com o diagnóstico, recebem a medicação (colírio) logo após o atendimento de forma gratuita e são encaminhados para tratamento.

MUTIRÃO DO GLAUCOMA

20 a 22/01 – Regional de Pedreiras:

20/01 – Igarapé Grande (manhã)

20/01 – Trizidela do Vale (tarde)

21/01 – Lago dos Rodrigues (manhã)

21/01 – Pedreiras (tarde)

22/01 – Bernardo do Mearim (manhã)

20 a 22/01 – Regional de Itapecuru:

20/01 – Vitória do Mearim (manhã)

20/01 – Matões do Norte (tarde)

21/01 – Cantanhêde (manhã)

21/01 – Arari (tarde)

22/01 – Miranda do Norte (manhã)

27/01 – Regional de Presidente Dutra

27/01 – São Domingos do Maranhão (manhã)

27/01 – Tuntum (tarde)

28 a 29/01 – Regional de São João dos Patos

28/01 – Colinas (manhã)

28/01 – Fortuna (tarde)

29/01 – Buriti Bravo (manhã)

29/01 – Jatobá (tarde)